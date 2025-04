Lady Gaga sorprende a sus “pequeños monstruos” con mensaje en español

A más de diez años de su última visita a México, Lady Gaga regresó esta noche a complacer a sus “Little Monsters” con su gira “¡Viva la Mayhem!” al Estadio GNP, con la cual presenta su más reciente producción discográfica, y demostrando una vez más su capacidad vocal y teatral.

Excéntrica y glamorosa como sólo ella es, el concierto arrancó a las 21:15 horas con ella en el centro del escenario usando un vestido rojo gigante, el escote la cubría a ella y la falda dos pisos de jaula donde había bailarinas siguiendo la coreografía de ‘Bloody Mary’, ‘Abracadabra’ y ‘Judas’.

“México te amo”, gritó la intérprete al salir con la jaula del escenario, para regresar con un vestido negro al ritmo de ‘ScheiBe’, con peluca negra y de pelo largo.

La neoyorquina no escatimó en el show, tal cual lo presentó en Coachella, lo trajo a la CDMX. El escenario estaba decorado con balcones, simulando ser un teatro de dos pisos, en el primero estaban todos sus músicos, en el segundo ella subía a cantar de vez en cuando o desde ahí la acompañaban los más de 25 bailarines. A los laterales las dos pantallas gigantes reflejaban cada uno de sus pasos.

Como si fuera una obra, el concierto estuvo dividido en cuatro actos, con decenas de cambios de vestuario, tan solo en el primero usó tres y hasta la peluca negra cambiaba de largo. Entre los momentos más deslumbrantes de este número estuvo ‘Poker face’, ya que la acompañó con un juego de ajedrez humano que se jugó en la pasarela, lo que la acercó más a los fans de las primeras filas, quienes no dejaron de gritar “Gaga Gaga Gaga”, mientras ella respondía con un:

“Mexico City te amo, te amo”.

El show pasó a ser más gótico con ‘Perfect Celebrity’ donde se metió a una caja de arena, junto a un esqueleto, con esta escenografía también interpretó ‘Disease’, tema de su nuevo disco y ahora con vestido blanco y cabello largo y rubio.

“Es un honor estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí, espero que vean cuánto he trabajado duro en el escenario está noche, para demostrarle cuánto los admiro y respeto. Sinceramente les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo, la Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón, porque es donde terminé mi primera gira en estadios, el ‘Monster Ball’… Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, sólo que está vez no es el final, sino el principio”, dijo antes de cantar ‘Alejandro’ y ‘The Best’.

Para su tercer acto apareció en el escenario con un body azul con detalles en negro, para cantar ‘Killah’, ‘Zombieboy’, ‘Die with a smile’ y ‘How bad do you want me’, las últimas las tacó en el piano y pidió al público que subieran su brazo y lo movieran al ritmo de la música.

Previo a su último acto, Lady Gaga agradeció nuevamente al público por tanto amor que le brindaban y sobre todo porque ella desde los 20 años tocaba, pero desde niña quiso cantar frente a miles de personas y esta noche lo estaba logrando.

Con peluca negra al estilo Bob, sacó negro y short del mismo tono, la cantante entonó sus más grandes hits ‘Born this way’ con una coreografía que puso a bailar a las mas de 60 mil personas que se dieron cita en el lugar. Para después entonar en el piano éxitos como ‘Shallow’ y ‘Vanish into you’, en esta última se bajó del escenario a saludar a las personas de las primeras filas, quienes le regalaron flores, banderas y peluches, aunque ellas las intercambiaba.

El gran cierre de la noche fue ‘Bad romance’, ya que apareció con un vestido blanco largo, cabello rubio y unas garras filosas, arriba de una mesa, que simulaba ser de operación y terminar rodeada por todos sus bailarines, ante los gritos de las personas, que demostraron su lealtad luciendo grandes looks.

