Eva Longoria recibe el galardón de honor de los Premios Platino 2025

Madrid, España.- En el marco de la edición 12 de los Premios Platino que se celebran en Madrid, España, la actriz México-estadounidense Eva Longoria recibirá un reconocimiento por su trabajo en la industria cinematográfica, además de su labor con la comunidad latina y las mujeres.

“Me encanta que este evento une el talento de este gran grupo de países, y me siento feliz de ser parte de este grupo, me hace sentir muy honrada, pero más aún muy orgullosa de lo grande que somos y que me hagan sentir parte de ustedes me hace muy feliz, muchas gracias por este premio”.

Longoria aseguró que ahora su trabajo es hacer lucir el de otros, “esa es la razón por la que quería ser productora, porque yo no quería esperar las oportunidades, no sólo para mí, sino para mi comunidad, aunque las condiciones no están mejorando, trato de poner en alto a mi comunidad, cuando estoy contratando gente, siempre pongo las mejores oportunidades para los latinos y para las mujeres”.

Y agregó:

“Este domingo va a salir en Searching to Spain, un programa sobre la comida de España, hace tiempo también hice uno para México, porque quería ponerlo en alto, es muy importante para la relación de Estados Unidos y México, sobre todo por el estigma que pusieron de que los mexicanos somos malos”.

Durante su presentación refrendó el compromiso que tiene con las mujeres, “tanto el equipo de la serie de comida y de otros de mis proyectos son un gran equipo de mujeres. Cuando hice Flaming Hot cada posición importante en el equipo de trabajo estaba un mexicano, lo cual era muy importante para esta historia, porque era sobre un chicano”.

Y recordó, “cuando llegué a Hollywood hace 30 años yo no hablaba español, y no me daban trabajo, porque si era un casting para un papel de una norteamericana era demasiado latina, y sentía que no era ni de aquí, ni de allá. Y siempre me preguntaba el por qué en Hollywood no podían ver que somos muy diversos”.

Eva quien está casada con un empresario mexicano compartió:

“Cuando hice el casting de Desperate Housewife me acuerdo que el creador, Marc Cherry, puso a esta familia latina, la cual era la más rica de la calle, era la primera vez que leía un papel así y le pregunté que por qué había puesto a 'Gabrielle Solís' así y él me dijo que había conocido a esta familia en el vecindario donde creció, necesitamos hacer muchas más cosas así, tenemos que poner a gente que tiene otro punto de vista detrás de la cámara y haciendo los guiones”.

“Siento que ahora está cambiando la audiencia, ya que quiere más proyectos que reflejen el mundo, con el streaming está cambiando todo”, contó.

Longoria dio detalles de los planes que tiene en los próximos años:

“Quiero trabajar con todas las actrices de nuestra comunidad, tenemos tanto talento, y una de mis musas es Roselyn Sanchez, de Puerto Rico, y siempre que tengo proyectos a ella la pongo en un papel, Soía Vergara y Jessica Alba son otras de las mujeres a las que admiró o Shakira es un amor".

A DETALLE

2004 Hizo Desperate Housewives.

1975 Nació en el estado de Texas.

Es una de las inversionistas del club Necaxa.

Participó como invitada en los programas Beverly Hills 90210 y General Hospital.

Fue seleccionada como una de las "Personas Más Bellas" de 2003 por la revista People en español.

MAAZ