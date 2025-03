Herly RG rompe en llanto en el primer reto de MasterChef tras desatar tremendo caos en la cocina | VIDEO

Este domingo por fin se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity en donde el formato cambió un poco al colocar a los famosos por equipos, esto según la generación a la que pertenecen por su edad y así demostrar si los mayores o los más jóvenes son los que mejor dominan la cocina. Durante el primer retose comenzaron a ver los nervios y quien estalló en llanto ante su preocupación, fue precisamente Herly RG.

Pues la influencer tuvo algunas complicaciones en su barra, pues mientras cocinaba su primer platillo y con el que los chefs decidirían si ella y su generación se salvaban o pasaban a la siguiente competencia que ya determinaría si se quedaba o se iba al reto de eliminación, tuvo varios accidentes que fueron arruinando sus planes de cocina.

En medio de su desesperación la chef Zahie Téllez se acercó a Herly para preguntarle cómo le estaba yendo en el arranque de la temporada, a lo que la joven contestó: "Muy mal". Segundos después detalló que el caldo de pollo que usaría en su receta se le derramó todo, además que tuvo que improvisar para salvar su preparado y fue entonces cuando no pudo contener las lágrimas.

"Muy mal. Porque se me cayó mi caldo de pollo, improvisé con el arroz, pero creo que no está quedando. Voy muy mal", dijo a la chef.

Herly RG llora en la cocina de MasterChef y Zahie Téllez la consuela

Tras confesar que no tuvo el mejor arranque de la temporada, Herly le confesó a Zahie Téllez que la situación la tenía a punto de llorar y la chef no dudó en expresarle que sacar lo que sentía era lo mejor que podía hacer: "Llora porque sacando toda esta emoción vas a poder concentrarte. Llora. Está bien, pero si te sigues conteniendo no lo vas a lograr. Yo sé que tú puedes", le dijo.

Luego de este momento emotivo, la influencer recibió algunos consejos para marinar su pescado y tener la oportunidad de lucirse ante los jueces, algo que sí pasó al cabo de unos minutos. Pues cuando el tiempo del reto se terminó y los chefs fueron estación por estación a ver los platillos para saber cuáles de ellos merecían la pena de ser probados y así que una sola persona representara a toda su generación, ¡la creadora de contenido fue la elegida.

Fue el chef Adrián Herrera quien llamó a Herly para que presentará su platillo y el momento despertó sorpresa en todos los participantes, quienes en el reto la vieron angustiada y desesperada. "¡Qué!, Herly, ¿en serio? Después de todo lo que le había pasado y que la pasen al frente, nombre. Felicidades, te lo mereces", dijo Rafa Polinesio al ver a la creadora triunfando en el primer reto de MasterChef Celebrity.

Herly presentó un pescado marinado en chile axiote con cerveza, piña, orégano, sal y pimienta. "No pensé que todo lo que me pasó me iba a llevar a este momento y no me lo creo, es que de verdad estoy en shock", dijo la joven en la sección de entrevistas, mientras se veía en pantalla a los chefs probando su platillo. "Empezamos bien, felicidades", dijo el chef Herrera; mientras que para Poncho Cadena la cocción no fue la indicada, pero los mejillones tuvieron el mejor sabor; por último Zhahie le recordó sus lágrimas previas y le dio de consejo el relajarse antes de cocinar.

El éxito de Herly en la cocina quedó demostrado en el segundo reto del día, mismo que la llevó a ella y a su generación a subirse al balcón y salvarse del reto de eliminación; desde allí arriba ofreció unas nuevas palabras que demostraron lo preparada que estaba para triunfar en MasterChef Celebrity: