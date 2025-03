Importante, la diversificación de las personas que integran el Poder Judicial

En el inicio de las campañas de la elección del Poder Judicial de la Federación, Yamil Villalba Villarreal, candidato al Juzgado de Distrito Laboral, enfatizó la importancia de la diversificación de las personas que integran dicho poder, pues desde hace muchos años, estas personas van por el mismo camino.

En entrevista con El Heraldo de México, el abogado explicó que con la reforma planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se espera que las personas que integrarán el nuevo Poder Judicial tengan un contacto más cercano con la población que es juzgada.

En tanto, Villalba Villarreal destacó el reto que será para los candidatos invitar a la ciudadanía a que el primero de junio acuda a las casillas a emitir su voto y, sobre ello, resaltó la necesidad de que cada aspirante al Poder Judicial genere proximidad y sencillez en sus campañas.

Incluso, sostuvo que de cara al inicio de las campañas hay cierta inequidad con los diferentes perfiles que participan en este procedimiento, pues entre ellos, hay perfiles que en la actualidad son muy públicos y tienen muchos reflectores sobre ellos, sin embargo, aseguró que hay otros perfiles que son totalmente privados.

Yo he trabajado 13 años en el Poder Judicial. Y los otros 3 en el Ejecutivo Federal. Pero siempre ha sido un trabajo de oficina. No es visible o no es vistoso”, indicó el candidato a la elección del Poder Judicial.