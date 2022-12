FOTOS: Madonna sorprende con radical cambio de look para el relanzamiento de su libro "Sex"

La cantante estadounidense Madonna, quien es conocida como "La Reina del Pop", ha causado polémica en redes sociales debido a su aspecto físico, pues usuarios la acusan de excederse en los tratamientos y cirugías estéticas, ya que le han cambiado su rostro. Sin embargo, la intérprete de "Like a Virgin" se ha mostrado indiferente ante esto y hace unos días presumió un nuevo look.

Madonna relanza su libro sex

Desde el pasado 22 de noviembre, la artista estadounidense anunció el relanzamiento de su polémico y escandaloso libro "Sex", el cual fue originalmente lanzado en 1992. Según detalló, el libro fotográfico sería presentado nuevamente del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Además, todas las ganancias serán recaudadas a la fundación Raising Malawi fundada por la Madonna en 2006.

Ante esto, la cantante de éxitos como "Material Girl" y "Hung up" se dio a la tarea de sorprender a sus fans con un nuevo look y recientemente apreció con una cabellera larga de color cobrizo. "Me gustaría ponerte en trance", escribió la artista en uno de sus últimos posts en Instagram haciendo referencia a su canción "Erotica".

Madonna cambió el color de su cabello nuevamente. (Créditos: Facebook / Madonna)

Así luce "La Reina del Pop" para el relanzamiento de "Sex"

De hecho, en las imágenes que la actriz de "Evita" subió a sus redes aparece con un sensual corset negro recordando su look en la década de los noventa para su icónico disco "Erotica". "Dita ha vuelto y ha venido para quedarse", "Tu nombre es Dita" y "Dita está de vuelta", fueron algunos de los comentarios de los fans de "La Reina del Pop".

Asimismo, sus seguidores se mostraron emocionados con el relanzamiento de su polémico libro, pues son pocos los que pueden presumir tener "Sex" en sus manos. "¡Me encanta ese libro! Espero que haya más fotos sin editar. mientras tanto, estoy disfrutando de tu nuevo look... ¡Eres súper sexy!" y "Me encanta. Tengo una copia de la versión de 1992, pero conseguiré otra para mostrar a la nueva generación cómo hacerlo", fueron las reacciones de los fans ante el lanzamiento del libro.

La intérprete lanzó su libro "Sex" nuevamente. (Créditos: Facebook / Madonna)

