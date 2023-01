Lady Gaga muestra su amor por Madonna y deja claro que no existe rivalidad entre ellas

La cantante estadounidense Lady Gaga, quien es conocida por sus éxitos "Born This Way" y "Just Dance", ha dado de qué hablar en redes sociales, pues recientemente mostró su amor por la cantante Madonna, con quien supuestamente tiene una rivalidad desde hace años.

¿Realmente son "enemigas"?

A través de su cuenta de TikTok "La Reina del Pop" compartió un video donde agradeció a sus fans por su amor y apoyo, pues desde que anunció su próxima gira, "The Celebration Tour", vendió miles de entradas para sus shows en Estados Unidos, Canadá y Europa. "Solo quiero decir gracias a todos mis fans por todo su amor y apoyo", menciona.

Madonna junto a Gaga. (Créditos: Archivo)

Ante esto, sus seguidores y otras celebridades comentaron su publicación, pero el comentario que más llamó la atención fue el de la cantante Lady Gaga, pues dejó claro que adora a Madonna. "Te amamos M", escribió la intérprete de "Bad Romance", quien desde su debut ha sido comparada con la cantante de "Like a Virgin".

Gaga mostró su amor por Madonna. (Créditos: TikTok / Madonna)

Por su parte, algunos internautas se mostraron sorprendidos, ya que desde hace años se ha rumorado que existe una rivalidad entre ambas, pues en varias ocasiones "La Reina del Pop" ha hecho comentarios sobre su compañera. De hecho, durante su gira "The Sticky & Sweet Tour" se burló de Gaga al demostrar el parecido que existe entre las canciones "Express Yourself" y "Born This Way".

Lady Gaga admira a Madonna

Por su parte, la cantante de "Alejandro" nunca ha negado su admiración por Madonna, pues desde sus inicios ha mencionado que fue una de sus más grandes inspiraciones musicales. Sin embargo, en una entrevista dejó claro que, aunque ama a "La Reina del Pop", no existe comparación entre sus trabajos, ya que ella toca instrumentos y compone, mientras que, la "Chica Material" se enfoca en hacer grandes shows.

SIGUE LEYENDO:

La reacción de Shakira al escuchar por primera vez a BLACKPINK

Jennie de BLACKPINK besará a alguien en "The Idol" y enloquece a BLINKS con la noticia

V de BTS "confirma" que Jennie de BLACKPINK es su "novia" y enloquece al ARMY con este VIDEO

PAL