El novio de Dulce asegura que la cantante era golpeada por su hija, Romina, tiene pruebas | VIDEO

Después de la muerte de Dulce, ocurrida durante la Navidad de 2024, surgieron varias especulaciones sobre la relación que tenía la cantante con su hija, Romina Mircoli, quien en más de una ocasión ha dicho que todo se trata de un rumor pues siempre se llevó bien con su madre.

Ahora la supuesta mala relación entre Dulce "la cantante" y su hija volvió a dar de qué hablar después de que el cantante Francisco Cantú revelara que existen pruebas de que Romina Mircoli agredía físicamente a la intérprete de sencillos como "Tu muñeca" y "Déjame volver contigo".

Es importante señalar que el cantante Francisco Cantú fue bastante cercano a Dulce "la cantante" e incluso se especuló que tenían una relación sentimental. Ante esta situación Romina Mircoli expresó su inconformidad con la gente que acompañó a la intérprete hasta sus últimos días.

En una reciente entrevista, Francisco Cantú, supuesto novio de Dulce "la cantante", reveló que la fallecida cantante sufría malos tratos de parte de su hija, Romina Mircoli. El cantante de música regional mexicana explicó que tiene las pruebas para comprobar sus declaraciones.

Frente a las cámaras Francisco Cantú dijo que Dulce "la cantante" le mandó audios diciéndole que Romina Mircoli, su hija, la intentó aventar de las escaleras. Reiteró que los señalamientos son verdad y no son cosas que esté inventando.

"La golpeaba y todo eso, están las pruebas. Tengo audios donde me dice (Dulce) que Romina la intentó aventar de la escalera. No es algo que estoy inventando", contó.

Finalmente el supuesto novio de Dulce "la cantante" relató que no ha tenido ningún tipo de contacto con Romina Mircoli. Detalló que le dolía bastante todo lo que pasaba la intérprete con su hija, pero descartó que vaya a proceder contra la señalada.

"No he tenido contacto con Romina, no pienso tenerlo. Tengo pruebas, quería mucho a Dulce, nos dolía mucho, por algo nos dijo a nosotros", señaló.