Karina Catalán, la voz de las mujeres empoderadas que se enfrentó al machismo de la industria musical

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y más que una celebración, año con año es una lucha, una lucha por la igualdad, la vida, por los derechos y cada mujer desde su trinchera apoya a este movimiento. Tal es el caso de Karina Catalán, cantante de regional mexicano que al igual que muchas mujeres a lo largo de su vida ha tenido que romper la barrera del machismo para que su voz sea escuchada y respetada.

En entrevista con El Heraldo de México, la originaria de Baja California además de contarnos sobre sus nuevos proyectos musicales los cuales incluyen el lanzamiento de un dueto con Óscar Calderón, también sigue con la promoción de su disco “Dueña de mí”, título que Karina le puso a este material por algo muy importante para ella.

En entrevista, Karina Catalán nos confesó que el proceso de grabar este disco fue complicado emocionalmente para ella, pues confiesa que por primera vez se dio cuenta que “la artista” se comió a la mujer, por lo que tuvo que hacer una pausa y reencontrarse con ella misma.

En esta pausa, para Karina fue muy importante ya que dijo que quería “ser muy honesta” y sin importar el tiempo que le llevará, este material tenía que tener su esencia, sin embargo, finalmente pudo terminarlo pero en el proceso se permitió conocerse aún más y aceptar todas sus versiones.

“Conocí a la Karina deprimida, a la bajoneada a esa que no había conocido…fue un proceso muy interesante, en este camino me convertí en una mujer hecha y derecha que sabe lo que siente y lo que quiere proyectar..” contó Karina Catalán

Afortunadamente para Karina, el álbum “Dueña de mí” ha sido todo un éxito, debido a la sinceridad que existe en cada una de las canciones, y es que, para la intérprete de regional mexicano es importante no solo hablar de amor y desamor, sino, darle voz a esas mujeres empoderadas que en la actualidad se enfrentan a relaciones amorosas complicadas, debido a que algunos hombres se sienten intimidados.

“No por tener personalidades fuertes somos mujeres malas, ni groseras ni tóxicas, porque hoy en día una mujer que habla es tóxica… ¿por qué nos tenemos que callar, por qué no podemos decir lo que sentimos?, si tu no puedes con tanto, bebé bye”, dijo Karina Catalán

Pese a que actualmente, Karina disfruta de grandes éxitos en su carrera, el camino no ha sido sencillo, pues no solo tuvo que hacer una pausa para reencontrarse con sí misma, también se ha enfrentado a una lucha contra el machismo en la industria musical, sobre todo en el regional mexicano.

Y es que, pese a que sus padres siempre la apoyaron en su sueño y proceso de ser cantante de regional mexicano, llegó un momento en que tuvo que volar de manera independiente en donde se enfrentó a problemas de acoso y abuso de poder.

“O a ella le voy a pagar más porque está más buena que tu y no me importa que cantes mejor o que seas mejor artista, eso también me pasó..” contó para El Heraldo de México