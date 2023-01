La reacción de Shakira al escuchar por primera vez a BLACKPINK

La cantante colombiana Shakira, quien recientemente desató polémica gracias a su canción con Bizarrap, dio a conocer que le gusta la girlband de K-Pop más conocida en el mundo, BLACKPINK. De hecho, mencionó que las ha visto en vivo y detalló lo encantada que quedó con su performance.

Ante esto, los fans de la banda coreana, quienes son llamados BLINKS, se mostraron muy emocionados, sobre todo los latinos, ya que Shakira es una artista latina muy famosa y querida.

¿Qué dijo Shakira sobre BLACKPINK? ¿Cuál fue su reacción?

De acuerdo con una entrevista para Los 40, la intérprete de "Ojos Así" sí ha escuchado a la girlband de K-Pop. De hecho, las conoce en persona, pues en el 2019 tuvo la oportunidad de verlas en un show que realizaron en la ciudad de Los Angeles, California. "Me parecen unas chicas lindas", detalló la colombiana.

A su vez, dijo que quedó encantada por sus voces la primera vez que las escuchó y agregó que muchos artistas deberían de aprender de ellas, ya que las cuatro jovencitas son muy talentosas. "Aprecio mucho su música", reiteró.

La cantante de "Te Felicito" vio a BP en LA. (Créditos: Facebook / Shakira)

¿Qué piensa BLACKPINK de la colombiana?

Por su parte, las chicas de BLACKPINK, han mostrado su admiración por la artista colombiana, pues en el 2020 durante una emisión del programa "Knowing Brother" Rosé, la voz principal de la banda de K-Pop, cantó la famosa canción de Shakira "Waka Waka (Esto es Africa)".

(Créditos: Instagram/ Shakira)

En el video, la cantante de "Gone" apareció bailando y cantando, lo que emocionó totalmente a Shakira, pues más tarde ella misma compartió el video en su cuenta de Instagram y la llenó de elogios por su hermosa voz. "Oh wow. Me encanta verte haciendo eso. Eres muy linda. Gracias, Rosé", escribió la cantante de "Ojos Así".

