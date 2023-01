Este es el romántico significado de la canción "You and Me" de Jennie de BLACKPINK

La cantante y rapera Jennie Ruby Jane, quien es líder de la agrupación de pop coreano BLACKPINK, celebró su cumpleaños 26 este 16 de enero durante su gira por Hong Kong y recientemente aprovechó para revelar cuál es el significado de su canción "You and Me", la cual ha interpretado en el "Born Pink Tour".

¿Cuál es el significado de su más reciente canción?

Según una entrevista de la revista Vogue Korea, su más recuente canción, "You and Me" habla sobre dos amantes haciendo el amor y bailando bajo la luz de la Luna. De hecho, confesó que los atuendos que ha utilizado en su gira "Born Pink Tour" para interpretar dicha melodía fueron personalizados por la diseñadora Virginie Viard, quien actualmente está a cargo de la casa de modas Chanel.

La líder tiene el mismo vestuario en distintos colores. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Ante esto, la intérprete de "SOLO" mencionó que se sintió muy honrada, ya que anteriormente ella usaba una falda de bailarina sencilla cuando recibió la propuesta de personalizarlo por Chanel. "Todo el proceso fue un honor", afirmó la artista de origen surcoreano, quien no ha dejado de recibir felicitaciones de cumpleaños en su cuenta de Instagram.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Qué inspira a la cantante de origen surcoreano?

De acuerdo con la estrella de K-Pop, su mayor inspiración son las cosas simples, pues a veces cuando camina por la calle y ve a su alrededor le surgen ideas para nuevos proyectos. Por ejemplo, cuando apoyo en el diseño de un auto Porsche se inspiró de las nubes para hacer el logo. "Me inspiro de las nubes que vi ese día o de las personas que me encontré en el camino", detalló la líder de BLACKPINK.

Jennie se inspira de las cosas simples, asegura. (Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Cabe señalar que, este lunes 16 de enero festejó su cumpleaños en compañía de sus seres queridos, pero anteriormente celebró junto a la exestrella de K-Pop, Jessica Jung, quien le regaló un pastel y estuvo con ella después de su concierto en Hong Kong.

