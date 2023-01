Así fue como BLACKPINK demostró su amor y admiración por Taeyang

Las chicas de la banda de K-Pop BLACKPINK admiran al cantante surcoreano Dong Youngbae, quien es mejor conocido como Taeyang, pues en una reciente entrevista el intérprete de "Wedding Dress" contó que descubrió que Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo lo imitan con frecuencia.

¿Cómo es que BLACKPINK imita a Taeyang?

En una reciente entrevista, el cantante de temas como "WHITE NIGHT" y "Only Look At Me" señaló que las chicas de la girlband solían asistir a sus conciertos en solitario y mencionó que las cachó imitando lo que hacía en el escenario. “BLACKPINK siempre estuvo en mis conciertos en solitario, recuerdo que siempre venían detrás del escenario después de los shows e imitaban lo que hacía”, agregó.

BP y Taeyang son amigos. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Sin embargo, el exmiembro de BIGBANG se sintió muy honrado por esto, ya que conoce a Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo desde antes de que se convirtieran en las estrellas que son en la actualidad. De hecho, las chicas son muy cercanas al cantante y suelen demostrar lo mucho que lo quieren en redes sociales.

¿Taeyang y BLACKPINK son amigos?

Lalisa Manoban, bailarina y rapera de BLACKPINK, es una de las miembros más cercanas a Taeyang, pues en una ocasión detalló que cuando era una aprendiz él solía alentarla para que siguiera luchando por sus sueños. Sin embargo, todas las integrantes sienten mucho cariño por el artista, pues recientemente le mostraron su apoyo en redes sociales.

En un post que publicó el exmiembro de BIGBANG, la líder y rapera Jennie comentó "Te extrañé mucho" y aunque lo hizo haciendo referencia a algo que Taeyang menciona en sus conciertos fue algo muy dulce, ya que también mostró su apoyo al cantante con motivo a su nueva canción "VIBE", la cual interpreta junto a Jimin de BTS.

BP junto a TY. (Crédito: Especial)

