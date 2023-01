BTS, TXT, TWICE, Super Junior y más grupos K-Pop que regresan en 2023 con nuevo álbum

El K-Pop seguirá muy presente en 2023, después de la pandemia, los idols y grupos han podido promocionar y viajar a otras partes del mundo para conocer a sus fans. Desde BTS, Super Junior, TWICE, TXT y más, varios se preparan para estrenar nueva música e irse de gira.

Luego de las vacaciones de invierno o tras una larga espera, algunas agrupaciones se preparan para sus comebacks en enero y febrero de 2023. Hay quienes debutarán o seguirán con su carrera como solistas, mientras que las agrupaciones tendrán nuevos álbumes.

BTS seguirá presente con algunos de sus integrantes, hay grupos que visitarán Latinoamérica por primera vez o regresarán a México con sus nuevas giras. Checa la agenda K-Pop que te espera para inicio de año y no te pierdas a tus favoritos, anota la fecha.

K-Pop: TODOS los comebacks que habrá en enero y febrero de 2023

Jimin de BTS

El integrante de la boyband sorprendió a sus fans con el anuncio de que debutará como solista este año, el lanzamiento se tiene previsto para febrero, aún sin fecha exacta. Jimin de BTS será uno de los idols de su grupo que lanzará su primer disco, su colaboración con Taeyang de BIG BANG es solo el comienzo.

TWICE

El grupo de chicas podría venir a México por segunda vez con su nueva gira, pero antes de eso, lanzarán su nueva canción en inglés "Moonlight Sunrise" el 20 de enero, este es un adelanto de lo que será su próximo comeback posiblemente en febrero de 2023.

TXT

El 27 de enero, TXT (Tomorrow X Together) regresará con su nuevo álbum "The Name Chapter: TEMPTATION", además ya lograron vender más de 1.5 millones de discos en preventa. Este álbum lo promocionarán en su nueva gira mundial que dará inicio en marzo de 2023.

NCT127

La subunidad mayor del grupo NCT regresará con la re-edición de su álbum "Ay-Yo". Actualmente se encuentran de gira por Estados Unidos y se presentarán en varios países de Latinoamérica. NCT 127 se presentará en México el próximo 28 de enero de 2023.

Yesung de Super Junior

El 25 de enero regresará el vocalista de Super Junior con su nuevo álbum "Sensory Flows", además, se prepara para visitar Latinoamérica con su gira mundial Super Show 9. Yesung tendrá su comeback a finales de mes donde mostrará su mejor faceta como solista.

GOT7

Jinyoung de GOT7 regresará como solista el 18 de enero de 2023 con su álbum "The 1st Album: Chapter 0: WITH" y su canción principal se titula "Cotton Candy". Se espera que los integrantes de la boyband sigan promocionando de manera individual y visitar Latinoamérica con sus tours en solitario.