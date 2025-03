Adal Ramones revela que repartirá su herencia entre su exesposa Gaby Valencia y su actual pareja Karla de la Mora

Recientemente, la cámaras del programa ventaneando abordaron al famoso comediante Adal Ramones, quien dio detalles sobre su testamento y la manera en la que distribuyó sus bienes, explicando que había tomado la decisión de repartir su herencia entre su exesposa Gaby Valencia y su actual pareja Karla de la Mora con quien se casó en el 2017.

Agregó que incluso le planteó la propuesta a Gabriela, quien habría estado de acuerdo con la distribución asegurando que de dicha forma evitarían tener algún conflicto legal, incluso hasta mencionó que eligieron un mismo abogado que se encargará de darle seguimiento al proceso.

Sin embargo, durante la misma edición del programa de espectáculos se mostró una entrevista que le hicieron a Gaby Valencia, quien desmintió las declaraciones de Adal Ramones, negando la existencia de dicha "herencia en vida" mencionada por el también presentador.

"No, no fue así, tampoco hay herencia en vida, todo eso no es verdad, pocas veces hablo, hoy le tocó a Adal, no es verdad. Yo me callo. Él hizo una vida conmigo y ahora él está haciendo una vida con Karla, lo cual respeto. Le deseo tanto a Karla como a él que les vaya bien", declaró.