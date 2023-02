Así fue como Kim Petras reveló que ama a BLACKPINK y busca colaborar con ellas

La cantante y compositora alemana, Kim Petras, quien recientemente se volvió la primera mujer transgénero en ganar un Grammy, dejó claro que su agrupación de K-Pop favorita es BLACKPINK, pues reveló que le encantaría colaborar con ellas en un futuro. Además, mencionó que también le gustaría trabajar con Madonna, Cher y M.I.A.

La artista alemana, quien agradeció a "La Reina del Pop" durante su discurso en los Grammy, es una seguidora de la banda que se presentará en el festival Coachella en abril de este año.

¿Kim Petras es BLINK?

En una entrevista para la revista Variety, la cantante de "Unholy" y "Can Do Better" confesó que la colaboración de sus sueños sería con Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo. "Honestamente, amo a BLACKPINK. Me encantaría trabajar con ellas", detalló Kim, quien ha mencionado que su miembro favorito es la maknae de la girlband.

Kim ganó un Grammy y es la primera mujer trans en lograrlo. (Créditos: Facebook / Kim Petras)

Kim es fan de BLACKPINK y así lo ha demostrado

De hecho, en una publicación en su cuenta de TikTok, la intérprete y modelo alemana dijo que la celebridad más simpática que ha conocido hasta el momento es Rosé, la voz principal de BLACKPINK. En las imágenes aparece bailando y en su celular muestra una foto de la cantante de "Gone".

Por si fuera poco, la cantante de "Heart To Break" ha elogiado la imagen de Jennie, la líder de la girlband, pues en una entrevista mencionó que le gustaría acudir a un concurso de disfraces con ella, ya que seguramente le lucirá increíble cualquier atuendo. "Yo sabría que estaría en el equipo ganador si tuviera a BLACKPINK conmigo... Especialmente Jennie", puntualizó.

Kim fue una de las ganadoras en los Grammy 2023. (Créditos: Facebook / Kim Petras)

SIGUE LEYENDO:

NewJeans se convierte en el grupo de K-Pop más escuchado superando a BLACKPINK y BTS

Comparan logros de BTS con los de NewJeans y ARMY explota en redes

PAL