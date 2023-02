Comparan logros de BTS con los de NewJeans y ARMY explota en redes

A través de redes sociales han surgido comparaciones entre la banda de K-Pop más popular del momento, BTS y la girlband NewJeans, pues esta última ha ganado mucha popularidad desde su debut el pasado 1 de julio y prueba de esto es que se han convertido en la agrupación de pop coreano con más reproducciones en Spotify.

De acuerdo con un presunto comunicado de la agencia HYPE, las chicas han logrado alcanzar en poco tiempo lo que a los Bangtan Boys les llevó casi una década. "Lo que logro BTS en 10 años NewJeans lo logró en 6 meses", se lee en redes sociales. Ante esto, los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, se han mostrado muy molestos.

¿ARMY enfurece por logros de NewJeans?

A pesar de que BTS y NewJeans son agrupaciones hermanas, en redes sociales se ha desatado una pelea entre sus fandoms. Mientras que el ARMY defiende el trabajo de la boyband, el cual ha tomado años, los Bunnies elogian a las chicas por sus recientes logros.

"No puedo creer como hay ARMYS diciendo que NEWJEANS NO ES NADA SIN BTS. Cómo te explico que debutaron SIN SER PROMOCIONADAS ANTES", escribió una internauta en su cuenta de Twitter defendiendo a las chicas de NewJeans.

Por otro lado, los fans de los Bangtan Boys reafirman que los cantantes de éxitos como "Fake Love" y "Dynamite" empezaron desde abajo y su fama ha crecido gracias a su trabajo duro. "Puede que NewJeans hayan logrado darse a conocer en seis meses, pero solo es eso por qué ellas empezaron desde arriba. En cambio, BTS tardaron ocho años, pero ellos empezaron desde abajo", detalló una seguidora de la boyband.

(Créditos: Twitter / @NewJeans_ADOR)

¿BTS y NewJeans se llevan mal?

Luego de que se viralizó el supuesto comunicado de HYPE, algunos fans de ambas agrupaciones creen que fue mal traducido o no es real, pues consideran que la agencia no se atrevería a compararlos. De hecho, algunos internautas recordaron que la rivalidad entre los fandoms no puede existir debido a que entre ellos se llevan excelente.

De hecho, Jungkook, el maknae de BTS, recientemente elogió la canción de la girlband "Ditto" en una transmisión en vivo y mencionó que era muy buena. Además, coreó una parte de dicha melodía y emocionó a sus fans.

