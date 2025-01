Querida excolaboradora del Programa Hoy estuvo a punto de morir por una bacteria

Fue durante la primera etapa del polémico programa “Enamorándonos” el cual en ese momento estaba bajo la producción de Magda Rodríguez que conocimos a figuras que actualmente son muy populares en redes sociales como “La bebeshita” y Damaris Rojas, entre muchos más.

Recientemente, Damaris estuvo en una entrevista y en esa plática reveló detalles sobre su llegada a Enamorándonos, así como su participación en proyectos importantes como el Programa Hoy, en donde estuvo al frente de una importante sección, sin embargo, fue justo en esa etapa en donde la también cantante estuvo al borde de la muerte por unas bacterias.

En entrevista para La Mejor FM, la exparticipante de Enamorándonos y ex colaboradora del Programa Hoy, compartió que vivió momentos muy complicados durante su paso por la emisión matutina, pues estuvo a punto de perder la vida, lo que hizo que tuviera que abandonar ese proyecto importante en su carrera.

“Entro a ponte fit y me pasa una desgracia, me entraron unas bacterias y estuve a punto de morir, fue en el estómago y, entonces, ya no pude continuar, por que nadie es indispensable…” contó Damaris