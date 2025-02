¿Shakira y Wendy Guevara juntas?, la influencer podría participar en la gira de la cantante

Shakira lleva viviendo en México poco más de una semana, tiempo en el que ya buscó a Wendy Guevara, una de las influencers más famosas de México. Y todo parece indicar que la creadora de contenido colaborará en la gira de la colombiana. Cabe destacar que hace un tiempo había un proyecto entre ellas pero por cuestiones de tiempo no se pudo llevar a cabo, sin embargo, esta vez sí se espera que se realice.

Hace tres meses, Shakira estrenó su sencillo y videoclip “Soltera” que forma parte de su disco “Las Mujeres Ya no Lloran”. La canción causó revuelo en el mundo del internet debido a que la colombiana invitó a personalidades muy famosas como Danna Paola y Lele Pons a que formaran parte del video, luego, un día después del estreno la intérprete llevó a cabo una fiesta exclusiva para promocionar el tema.

A la fiesta que se celebraría en Miami, lugar donde reside Shakira estaba invitada Wendy Guevara, sin embargo, poco después del evento, la creadora de contenido contó que estaba contemplada para la fiesta pero no pudo asistir porque tenía que cumplir con compromisos laborales en La Casa de los Famosos México.

Después de no concretarse aquel acercamiento, ahora que Shakira está en México, todo parece indicar que no quiere perderse de la oportunidad de que una de “Las Perdidas” esté acompañándola en su gira “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, así lo dio a conocer Guevara aunque aclaró que todavía no tiene nada confirmado.

¿Shakira y Wendy Guevara juntas?

En recientes declaraciones, Wendy Guevara comentó para el programa hoy que su equipo de trabajo está en pláticas con la cantante para hacer algo mientras se encuentra en México para realizar su gira. Y es que Shakira planea tirar la casa por la ventana a su paso por nuestro país, pues es el lugar donde cumplió un récord por lograr siete 'sold out' en el Foro GNP, por lo que es probable que sus shows de la capital mexicana estén llenos de emoción y famosos.

“Andamos en unas pláticas para lo de Shakira. No sé bien todavía. ¿Quién no quisiera estar con Shakira? Shakira es una artista mundial. Ha sido parte de nuestra historia de vida y de la mucha gente”, contó.

La influencer señaló que sería un honor para ella ser parte de cualquier tipo de colaboración con "La Loba", pues sabe que es una de las cantantes más importantes y talentosas del mundo, y no solo eso, su música ha sido parte de la vida de muchas personas, quienes han crecido con su música a lo largo de los años, por lo que no dudó en aceptar de inmediato colaborar con ella.

¿Quién fue a la fiesta de Shakira?

A la famosa fiesta de Shakira que transmitió en vivo a través de su cuenta de Instagram asistieron celebridades muy conocidas en México, Estados Unidos y Latinoamérica como Lele Pons, Belinda, Danna, Greeicy Rendón, Kenia Os, mientras que la gran ausente fue Wendy Guevara, pues debido a que se encontraba en México y tenía que cumplir con compromisos laborales, no pudo ir a la gran reunión de solteras en Miami.

