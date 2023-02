Grammy 2023: de Taylor Swift a Harry Styles, estos son los mejores looks de la alfombra roja

La edición número 65 de los Premios Grammy se realizó la tarde de este domingo 5 de febrero en la Arena Crypto de Los Ángeles, California, hasta donde celebridades se dieron cita para derrochar glamour, elegancia y brillo con cada uno de los atuendos cuyo objetivo es acaparar las miradas a su paso previo a la ceremonia de premiación.

Los Grammy son uno de los eventos más importantes en la industria musical, pues se reconoce a los artistas más destacados en géneros como el urbano donde Bad Bunny se encuentra en una de las categorías principales y Beyoncé es la artista con el mayor número de nominaciones seguida de Kendrick Lamar, Adele y Brandi Carlile.

Este la ceremonia estará a cargo del comediante y productor Trevor Noah, además de que estrellas como el intérprete de “Ojitos lindos” y Brandy Carlile, Luke Combs, Mary J. Blige, Steve Lacy, Sam Smith, Kim Petras, Lizzo y Harry Styles deleitaron al público con su voz sobre el escenario de los Grammy.

Mejores looks Grammy 2023

Los Premios Grammy 2023 arrancaron poco después de las 17:00 horas tiempo del centro de México con

la alfombra roja en la que celebridades dieron cátedra de estilo con impactantes atuendos, pues la moda es parte importante de eventos en la música, el cine y la televisión.

Tras la polémica que generó su más reciente canción “I'm Not Here To Make Friends”, Sam Smith fue uno de los artistas que acaparó las miradas a su paso por la alfombra roja, pues lució una impactante capa en color rojo con volumen en la parte del cuello y mangas largas que añadieron mayor misterio su look, además de un sombrero de copa, guantes y un bastón. Todo combinado con el atuendo de sus acompañantes.

Harry Styles fue uno de los cantantes que se presentaron en el escenario de los Premios Grammy y durante la alfombra roja su atuendo dio de qué hablar, pues consta de un jumpsuit con diseño en rombos de colores en tornasol para dar el toque de brillo propio del evento. Destacó el pronunciado escote cuadrado y bajada abombada.

Sam Smith en Premios Grammy. Foto: AP

Taylor Swift en los Premios Grammy 2023. Foto: AP

La cantante Kelsea Ballerini con un elegante vestido amarillo. Foto: AP

Lourdes León, hija de Madonna. Foto: AP

Myles Frost con un elegante traje. Foto: AP

Trevor Noah, a cargo de la ceremonia en los Grammy. Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

Grammy 2023: Rosalía gana como Mejor álbum latino alternativo por "Motomami"

Natalia Lafourcade gana el Grammy al mejor disco de Música Regional Mexicana