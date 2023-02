Grammy 2023: el premio que nunca consiguió Jenni Rivera y ahora podría ganar Chiquis

Chiquis Rivera inició una nueva etapa de su vida en el año 2022; después de un arduo trabajo, logró estrenar su debut musical con un disco que ha sorprendido a más de uno. Abeja Reina se convirtió en un tremendo éxito en México y la comunidad latina de los Estados Unidos, llegando a millones de escuchas día tras día.

Con un total de 497 mil 901 oyentes mensuales tan solo en la plataforma de Spotify, así como 5.1 millones de reproducciones tan solo en el sencillo que la nombre al nuevo álbum, se perfila ya como una de las favoritas del público, y se alista para continuar con el enorme legado que dejó su madre, y todo el peso de su dinastía.

Abeja Reina se convirtió en un éxito entre el público del norteño banda. Crédito: Instagram / @chiquis

El premio que podría conquistar Chiquis

Jenni Rivera, por su parte, tuvo una enorme trayectoria. Sus grandes logros, decenas de presentaciones y múltiples premios lo confirman. En este último caso, es mucho más destacable que conquistó no solo al público mexicano, pues también maravilló. los oídos de los Estados Unidos, tanto la comunidad latina como local.

Tal es el caso de sus triunfos en el premio Billboard Music Award. Top Latin Artists y Top Latin Album en 2013 le fueron entregados. y en el caso de la versión latina, recibió también premios a la mejor interpretación en vivo de regional en 2007, mejor disco y mejor canción en 2008, mejor disco femenino, mejor artista femenina y mejor álbum latino en 2010, entre otros 15 premios hasta 2015.

En otras premiaciones donde apareció, son los Billboard Mexican Awards, Broadcast Music Inc Awards, Imagen Awards, Juventud Awards, Latin Grammy Awards, Premios lo Nuestro, Premios Oye!, Premios de la Radio y Premios Tu mundo. Fueron más de 60 estatuillas las que llevó hasta su vitrina.

Jenni Rivera pudo conquistar muchos premios a lo largo de su carrera, excepto el Grammy. Crédito: Cuartoscuro

Pero hay un premio que nunca pudo conseguir, pues las categorías latinas apenas estaban ascenso. Se trata del Grammy internacional, donde ahora la música regional mexicana tiene su propia categoría "Mejor Álbum del Año", y que se han competido grandes intérpretes.

El Grammy 2023

Este año, los nominados son Natalia Lafourcade por el disco Un Canto por México El Musical; el álbum La reunión (Deluxe) de Los Tigres del Norte, Forajido EP1 de Christian Nodal, así como la publicación de Marco Antonio Solís llamada Qué Ganas de Verte (Deluxe). Sin embargo, destaca también la participación de Chiquis Rivera por el disco Abeja Reina.

Es un disco de 11 canciones en las que sigue la tradición de los cantantes de su familia. El norteño banda es lo que domina en su totalidad. Destaca por la buena que demostró a lo largo de los temas, y por las letras que disco tras disco, retratan los sentimientos que hay detrás del amor, el desamor, la traición.

Chiquis compite con fuertes nombres como Natalia Lafourcade, Los Tigres del Norte, Christian Nodal o El Buki. Crédito: Instagram / @chiquis

Por momentos incluso resulta melancólico al escuchar canciones como "A lo menso", donde canta: "Si por tonta un día me caigo, por chingona me levanto, así me enseñó mi madre y me ha gustado aplicarlo", pues nos hace rememorar a una poderosa Diva de la banda, como se le conocía a Jenni Rivera. También tiene una reversión en cumbia norteña de un clásico de su madre, para cerrar por completo el homenaje. Se trata de la clásica canción "De Contrabando".

La categoría tendrá una difícil competencia, pues parten como favoritos Christian Nodal y Natalia Lafourcade, mientras que Marco Antonio Solís cuenta con una amplia trayectoria que lo respalda ante los exigentes jueces, al igual que los veteranísimos Tigres del Norte; sin embargo, el debut de Chiquis podría romper quinielas.

