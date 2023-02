Bad Bunny quiere el Grammy al Álbum del Año con una producción en español

Esta noche el puertorriqueño Bad Bunny podría pasar a la historia como el cantante que ganó un Grammy al Álbum del año con un disco interpretado completamente en español, gracias a su trabajo Un Verano Sin Ti. Esta es la primera vez en la historia de los Grammy, que un material completamente en español es nominado para la edición anglo del galardón.

Dicho disco también fue reconocido en la edición latina de los Grammy del año pasado, el álbum se llevó cinco gramófonos, entre ellos Álbum de música urbana. Para esta edición, el conejo logró tres nominaciones.

LOS RIVALES

Pero el camino no lo tiene fácil, Bad Bunny compite en la terna contra Voyage, de Abba; Good Morning Gorgeous, de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; Special, de Lizzo; Harry’s House, de Harry Styles; 30, de Adele, y Renaissance, de Beyoncé. Siendo las dos últimas artistas, las favoritas por la crítica especializada para llevarse el galardón.

Adele sólo ha perdido tres premios de las 18 nominaciones que ha tenido en la historia de los Grammy, quedó invicta en sus producciones 21 y 25, pero este año podría ser diferente, ya que 30 no tuvo la misma respuesta que sus antecesores.

Mientras que Beyoncé, regresa a la escena musical con su disco Renaissance, después de seis años sin un lanzamiento. Un material que fue bien recibido por la crítica y que además muestra una evolución de la cantante y con varios hits del pop. Los fans de la cantante esperan que con este álbum, por fin se le haga justicia a la carrera de la intérprete.

La ceremonia es hoy a las 19:00 horas del centro de México y se realizará en Los Ángeles.

