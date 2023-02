Christian Nodal: el recuerdo de Belinda lo persigue hasta la ceremonia del Grammy 2023

Hace poco más de un año que la pareja más famosa de los últimos tiempos terminó el vínculo. Christian Nodal y Belinda vivieron un increíble romance con momentos llenos de mucha emoción. Era recurrente verlos en las redes sociales disfrutando de unas vacaciones, de una cita romántica o de unos premios, hasta la entrega del anillo fue una escena sublime, sin olvidar los tatuajes en homenaje a su amada.

Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes una vez que terminaron. Comenzaron los mensajes de ida y vuelta, incluso las ventilaciones de chats privados, entre otros ataques que lanzó Christian Nodal, supuestamente despechado, rumores de peleas por el costo del anillo de compromiso, y claro, la tapadera de tatuajes. Hoy la realidad es otra.

El mexicano está nominado a mejor disco de Regional Mexicano. Crédito: Cuartoscuro

Por un lado, el cantante de norteño banda sale con Cazzu, rapera argentina y se le ve concentrado en su carrera; Belinda sigue dando conciertos, haciendo actuación y se le vincula con un famoso empresario. Pero todavía tienen algo en común que los une, y que los ha seguido hasta la entrega de los próximos premios Grammy.

Christian Nodal fue nominado en la categoría de Mejor Disco de Regional Mexicano por su material EP #1 Forajido, lanzado momentos después de que se separara de Belinda, y que incluye algunos guiños a la cantante, y de manera específica, una canción de rencor con todo y un polémico videoclip.

La primera participación directa de Belinda en este disco, es a través del tema "La Sinvergüenza" que su entonces pareja cantó junto a la Banda MS. Aunque la mexicana no estuvo detrás del micrófono, sí lo hizo detrás de las cámaras. Fue ni más ni menos que la directora del videoclip. Hasta el momento, acumula más de 121 millones de visitas.

Belinda estará presente, en los recuerdos del EP, durante la ceremonia de los Grammy. Crédito: Cuartoscuro

En aquellas épocas, se jactaban de haber hecho su primera colaboración formal dentro de la música, y el nombre de Belinda fue incluido en el video con grandes letras amarillas para resaltar. Un verdadero dueto de voces fue muy esperado por toda la gente, pero nunca llegó.

Pero no es la única referencia. El tema "Ya no somos ni seremos" salió a la luz un par de días después de que la pareja anunciara su separación a la opinión pública. Dentro del videoclip se puede observar una mujer de rasgos muy parecidos a los de la ex novia. Delgada, de ojos claros, cabello rubio. Inmediatamente se dijo que se trataba de una referencia a la cantante, aunque nunca se confirmó.

La polémica continuó con el tema "Vivo en el 6", pues revisando la letra con detenimiento, llegó a parecer que todo el disco serñia dedicado a Belinda, pues al desamor fue lo más presente con el paso de las melodías. Las primeras líneas apuntan: "Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados, ahí va la dirección para los que me preguntaron".

Belinda dirigió uno de los videos de Christian Nodal. Crédito: YouTube

El músico mexicano comparte categoría con Chiquis Rivera y su disco Abeja Reina, Natalia Lafourcade por Un Canto por México El Musical, La reunión (Deluxe) de Los Tigres del Norte, así como Marco Antonio Solís por Qué Ganas de Verte (Deluxe). Sin duda una de las categorías más reñidas y donde puede apuntarse un claro favorito.

