¿Qué es el “queerbaiting”? Billie Eilish y Ariana Grande acusadas de practicarlo

Recientemente Billie Eilish fue acusada por sus fans de “queerbaiting”, esto luego de que se diera a conocer que podría tener una romance con el actor Matthew Tyler Vorce cuando los seguidores de la cantante pensaban que le gustaba las mujeres. Este término ha sido cada vez más usado para señalar a celebridades acerca de lo mismo, pero, ¿qué significa?

La comunidad LGBT gana cada vez más visibilidad en todo el mundo, con ello han llegado algunos cambios, tales como la incorporación de colores a la bandera con la finalidad de hacerla más inclusiva y el incremento de términos como “queerbaiting”.

Recientemente ha cobrado fuerza el “queerbaiting”, pues se usa por lo regular para acusar a celebridades y productores de atraer público de la comunidad LGBT con fines de mercadotecnia sin, en realidad, sentirse identificados.

Los personajes LGBT en series de televisión y películas han incrementado, sobre todo en algunas de las plataformas más populares como Netflix y donde se busca llegar al público LGBT y atraerlo. Sin embargo, en la vida real pueden no ser parte de la comunidad, algo que ha logrado molestar a quienes sí lo son.

¿Qué es el “queerbaiting”?

El término “queerbaiting” se puede derivar de la palabra “bait” que significa “carnada o cebo” en español, se usa sobre todo para señalar a aquellas personas que crean personajes sólo con la finalidad de atraer a consumidores de la comunidad LGBT.

Escritores, cantantes, actrices, directores y guionistas han sido señalados de “queerbaiting”, pues son ellos quien crean personajes para series de televisión o videos musicales sólo para poder atraer a consumidores LGBT, pero luego se revela que en realidad no son parte de la comunidad.

Uno de los casos más conocidos sobre celebridades que lo practican es el grupo t.A.T.u, quienes gozaron de gran fama y son recordadas por canciones como “All the things she said”; además, en algunos de sus espectáculos y videos musicales tenían escenas en las que se besaban y muchas veces se habló de que eran pareja, aunque en realidad no es así.

Katy Perry atrajo de inmediato a la comunidad LGBT al saber que todas sus canciones estaban basadas en vivencias personales, por lo que de inmediato se recordó “I Kissed a Girl” en la que asegura haber besado a una mujer.

Ariana Grande, quien recientemente anunció que se casó con Dalton Gómez, fue señalada de “queerbaiting” por sus fans, pues con su canción “Monopoly” afirma que le gustan las mujeres y los hombres, con ello los fans se han preguntado si ésta fue una manera de dar a conocer que es bisexual.

