VIDEO| Bad Bunny y la cara que hizo cuando Adele le ganó un Grammy

El pasado domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los Premios Grammy, uno de los eventos más importantes en la industria musical, el lugar donde se celebró la edición 65 fue la Arena Crypto de Los Ángeles, California, misma que fue testigo del reconocimiento a estrellas como Rosalía y la cantante mexicana Natalia Lafourcade.

Beyoncé encabezó la lista con el mayor número de nominaciones, seguida de Harry Styles, Adela, Kendrick Lamar y Brandi Carlile. Además, Bad Bunny destacó en una de las categorías más importantes de la noche por su álbum “Un verano sin ti” cuyos temas tuvieron un arrollador éxito en su más reciente gira.

Ahora es precisamente el “conejo malo” quien ha dado de qué hablar, esto debido a que recientemente a través de redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en el que Benito Antonio Martínez Ocasio es totalmente natural y no puede disimular su rostro cuando se entera de que Adele le ganó un Grammy, esto en la categoría de Mejor Interpretación Vocal, donde el puertorriqueño participaba.

Las cámaras de esta esperada premiación estuvieron muy al pendiente de las reacciones de cada uno de los famosos que asisten en espera de conocer los resultados de estas preciadas estatuillas doradas y fue precisamente una de las lentes audaces la que captó el rostro del “conejo malo".

El intérprete de “Tití me preguntó" fue captado con un rostro de seriedad extrema mientras veía a la cantante Adele festejar la victoria en el escenario, mientras hacía reír a la mayoría del público con su efusividad al arrasar en esta categoría.

A pesar de que el reggaetonero no se fue con las manos vacías de los Premios Grammy 2023 pues triunfó en Mejor Álbum de Música Urbana, lo cierto es que su rostro reflejó decepción al enterarse de que él no fue el ganador y a pesar de que a veces no es lindo que alguien más triunfe sobre ti, lo cierto es que los seguidores de Bad Bunny ahora se cuestionan el verdadero motivo que generó esta reacción en el puertorriqueño.

