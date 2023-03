Anette Cuburu enseña a lucir las botas altas en primavera

La primavera está más cerca que y la emoción por presumir los mejores looks inspirados en las famosas ya es la meta principal de muchas amantes de la moda, ya sea por quererse sumar a la tendencia de los vestidos con transparencias, o bien, por imponer nuevos estilos como lo hizo recientemente Anette Cuburu al demostrarnos que las botas altas no pueden faltar en el clóset de ninguna mujer, desde las más jovencitas hasta las maduras. Por supuesto, esta lección de estilo no viene sola, pues puede convertirse en el secreto mejor guardado para las chaparritas que quieren lucir unas piernas kilométricas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió una sesión de fotos con el look atemporal con el que sin duda cualquiera puede causar sensación durante la primavera y la razón de ello no sólo son las botas altas que están causando furor incluso si se combinan con los famosos slim jeans de los que ya te hemos hablado. En cambio, la famosa sabe que los minishorts y accesorios para lucir chic no pueden faltar. ¿Te animarías a "robarle" el look?

El look con el que Anette Cuburu paralizó la red será tendencia esta primavera

De acuerdo con Anette Cuburu, el secreto para lucir un calzado como este está en llevarlas muy entalladas y por arriba de las rodillas, con la intención de lograr una imagen muy cautivadora y sensual; sin embargo, no es lo único que hay que tomar en cuenta, pues el calos también es pieza clave. Aunque nos hemos acostumbrado a que el negro o diseños con incrustación de cristales es lo de hoy, ella demostró que los tonos nude logran el look perfecto.

Combínalas con medias de red. (Foto: IG @anetteoficial)

Y es que al lucir un tono nude se consigue resaltar aún más las piernas y volverlas las protagonistas con un efecto alargador y es por ello que esta cátedra no se la pueden perder las mujeres bajitas, ya que con tan sólo usar un par de botas altas como estas se consigue lucir más alta. Por supuesto, esto solo es una parte de lo que hay que realizar para lograr el outfit ideal para cautivar en primavera y para ello Anette Cuburu eligió un minishort y una camisa de botones.

Pero antes de combinar todo lo anterior, también dejó en claro que las medias de red no pueden faltar, ya que terminan de estilizar las piernas y si se llevan en un tono nude ayudarán a mantener esa imagen de piernas largas. Mientras que para el resto de las prendas los colores neutros y en tonos tierra son magníficos para logar lucir a la moda sin necesariamente poner demasiado esfuerzo y prueba de ello es que la famosa de 48 años eligió básicos del guardarropa.

Una de las primeras prendas que llama la atención es un mishort tipo culotte en color verde y de cuero que le da el toque glamuroso a las botas altas; mientras que su corte es ideal para favorecer a la figura gracias a un tiro alto y a una caída sutilmente holgada. Por otro lado, agregó una camisa de cuello y botones con la que se presume la elegancia por una forma entallada y un escote gracias a dejar desabotonada la parte superior.

Los accesorios elevarán aún más el look. (Foto: IG @anetteoficial)

Ahora que sabes cómo lucir de forma correcta unas botas altas, ¿las usarías esta primavera? No olvides que el estilo de Anette Cuburu ya es uno de los favoritos y que siempre da las mejores cátedras de moda que todas pueden seguir.

