Sydney Sweeney tiene el conjunto de lencería azul para sacar tu lado más sexy esta primavera

El mundo de la moda ofrece muchas alternativas para empoderarse y una de ellas es llevar puesta la lencería más bonita para hacer el match perfecto con cualquier look, para lucirlas en la intimidad a lado de la pareja o simplemente para sentirse sexy desde el interior. Por supuesto, incluso los conjuntos que pocas veces se dejan a la vista también siguen ciertas tendencias, como ocurre en San Valentín cuando el rojo y detalles de corazón se ven por todos lados; sin embargo, para el resto del año también se pueden seguir otros estilos y Sydney Sweeney acaba de dar con uno de los más icónicos.

La actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 14.6 millones de seguidores, una sexy sesión de fotos con la que demostró que en la primavera no sólo se llevan los bikinis más sensuales, sino también la lencería más bonita para cautivar y presumir la figura de una forma muy atrevida, pero siempre al último grito de la moda. Al tratarse de uno de los referentes del estilo más importantes de los últimos años, no sorprende que incluso la ropa interior que lleva se convierta en una tendencia y según dejó ver, para los próximos meses el color azul dominará esta industria.

De frente, en lencería de seda y ligeros, así derrochó estilo

Una de las fotos con las que causó furor este lunes es esta en la que posó de frente y con una mirada retadora a la cámara para presumir el conjunto de lencería más chic de esta primavera y que además destaca por el color de moda, un tono azul Oxford satinado para lucir un toque más sensual. Por supuesto, también dejó ver un balance entre lo sexy y lo femenino con un diseño romántico con escote y tiro bajo que resaltan la figura.

Este look es una de las tendencias en lencería para 2023. (Foto: IG @sydney_sweeney)

De acuerdo con Sydney Sweeney, el brasier de un coordinado como este debe de tener un escote ilusión y con efecto push-up con el cual presumir la figura; asimismo, en su cátedra de moda íntima para mujeres jóvenes, demostró que además del brillo del satín de las prendas, detalles como encajes y listones para formar moños le dan un toque muy sensual a la imagen. Con este combo se consigue el ese estilo empoderante, pero también muy chic para disfrutar en pareja.

Por otro lado, la actriz de "Euphoria" también se sumó a la fiebre de las prendas "micro" que esta primavera se han visto mucho en los trajes de baño, pero que también son perfectas para un conjunto de lencería tan icónico como este. En el look de la famosa de 25 años, llama la atención unas bragas de tiro bajo y con corte de bikini para mantener ese estilo revelador y que para complementar con el brasier se acompañan por listones de moño en las caderas.

Finalmente, para lucirse con ese efecto de piernas kilométricas que se consigue con esta lencería azul, Sydney Sweeney agregó un par de medias a medio muslo que no sólo se acompañan de transparencias, sino también de un delicado encaje que ayuda presumir una imagen aún más sexy y con la cual disfrutar de un look perfecto. Aunque esta no es la primera vez que la actriz presume su figura en un coordinado como este, llegó en el momento perfecto para demostrar que la primavera es muy liberadora y empoderante.

¿Le robarías el look a Sydney Sweeney? (Foto: IG @sydney_sweeney)

