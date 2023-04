Aneliz Aguilar se luce en el bikini azul que reinará esta primavera

Las vacaciones de Semana Santa no sólo traen días de descanso, sino también una temporada en la que las redes sociales se inundan con fotos de famosas presumiendo sus vidas llenas de lujos y disfrutando el calor de la playa, y para ello siempre eligen looks con las tendencias del momento; aunque cátedras de moda hay muchas, Aneliz Aguilar acaba de presumir el atuendo playero reinará esta primavera. Se trata de un coqueto bikini con el que la bella influencer demostró que el color azul es el que más se llevará este 2023.

Aneliz Aguilar se ha convertido en todo un referente de la moda juvenil y si de la playa se trata siempre sabe cómo cautivar a miles con sus sorprendentes looks, algo que demostró hace unos días cuando se dejó ver en un traje de baño de dos piezas en color negro, confirmando así que es la apuesta más glamurosa; sin embargo, este domingo dejó en claro que el azul no le puede faltar a nadie en la maleta y para ello eligió un coqueto bikini con el que paralizó la red y que destaca por ser:

Juvenil

Fresco

Femenino

Perfecto para combinar con pantalones holgados

En más de una ocasión la influencer ha conquistado las redes con su estilo. (Foto: IG @aneliz_aguilar)

Desde un lujoso yate, así sorprendió con una nueva cátedra de estilo

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Ángela Aguilar compartió una sesión de fotos disfrutando de sus días de descanso y de festejo, pues como bien lo advirtió es su "semana de cumpleaños" y como tal la ocasión ameritaba sacar su lado fashionista para lucirse en una temporada tan importante. Uno de los looks que más llamó la atención fue uno en el que se lució con un bikini azul del que hay mucho de qué hablar.

Y es que Aneliz Aguilar se sumó a la tendencia no sólo el color, sino también del escote halter strap y así dejar en el pasado la tradicional forma triangular de los tops de los trajes de baño; en cambio, este destaca por dos copas marcadas y tirantes para crear armonía en la figura. Por otro lado, la prenda también permite presumir un abdomen de infarto como el de la bella influencer, mismo que se complementa con un bottom de tiro alto y con un moño en el centro para dejar a la vista un vientre plano.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @aneliz_aguilar)

En su cátedra de moda, la miembro de la Dinastía Aguilar también demostró que esta primavera los bikinis no sólo se llevan en el color de temporada, sino también con otros complementos y para conseguir un estilo más chic que al agregar un pareo o kimono, se lució con unos pantalones blancos de lino con semitransparencias que permiten lucir aún más icónica. El gran truco para llevar una prenda como esta está en dejar el top del bañador a la vista y así conseguir una imagen fresca y juvenil.

Finalmente, los accesorios no pueden faltar para elevar el look y en esta ocasión la influencer apostó por pulseras de colores, un collar con dije para darle brillo a su look y un par de lentes oscuros para mantener esa imagen playera; mientras que para el cabello, un recogido con chongo resultó perfecto.

