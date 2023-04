Geraldine Bazán presume el color de uñas que rejuvenece las manos a los 40 años

Una buena manicura dice mucho de nosotras, ya que es una carta de presentación que puede detonar elegancia o rebeldía según sea el diseño que se elija y es por ello que después de los 40 años hay que tener mucho cuidado y comenzar a seguir la regla de "menos es más" tanto en la decoración, los colores que se usan e incluso en el largo de las uñas. Aunque para cumplir todo lo anterior existen muchas ideas como es el caso del "hot chocolate", las famosas no dejan de presumir otras alternativas con las cuales lucir icónicas, tal y como demostró Geraldine Bazán.

La actriz no sólo es uno de los mejores referentes de moda, sino también de belleza y en más de una ocasión ha sorprendido a las mujeres de 40 años o más para que luzcan los looks perfectos, pero este fin de semana presumió el color de uñas que rejuvenece las manos al instante gracias a la luz que aporta. Por si fuera poco, se trata de un tono que es atemporal y que por lo tanto se puede lucir tanto esta primavera como el resto del año y el resultado será una manicura muy glamurosa, femenina y elegante que además combina con todo tipo de looks.

Además de unas uñas naturales, Geraldine Bazán luce el color que dominará este 2023. (Foto: IG @geraldinebazan)

Georgina Rodríguez se suma a la tendencia de la manicura francesa con uñas de almendra

Mar de Regil presume la manicura francesa colorida que reinará en primavera

Cynthia Rodríguez se suma a la tendencia de las uñas "baby blue" que reinará en primavera

"Red wine", así es la manicura de Geraldine Bazán

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una selfie desde el espejo en donde no sólo sorprendió con lecciones de maquillaje y peinado para siempre lucir preciosa, sino también con un diseño de uñas que llama mucho la atención por recuperar las mejores tendencias de la temporada. ¿La mejor parte?, es que eligió el tono red wine para conseguir un efecto rejuvenecedor, pero también uno muy sensual gracias a todo lo que el color representa.

De acuerdo con los expertos, este color de uñas lo pueden llevar las mujeres de más de 40 años que quieran presumir en su imagen aspectos como la pasión, energía, fortaleza e incluso el amor. Por supuesto, también se relaciona mucho con la elegancia y el poder, por lo que también es ideal para transmitirle mucho a los otros con tan solo voltear a ver las manos; sin embargo, hay muchos otros aspectos que se deben de resaltar para conseguir un estilo como el de Geraldine Bazán y entre ellos destaca:

Lucir el tono de forma uniforme sobre toda la superficie de la uña

Olvidarse del acrílico y dejar las uñas naturales

La forma de las uñas debe de ser corta y con punta cuadrada

Este color combina con todos los tonos, pero especialmente con el negro. (Foto: IG @geraldinebazan)

Un color de uñas que combina con todo tipo de looks

Un detalle que Geraldine Bazán nos ha dejado ver en más de una ocasión es que este color de uñas no sólo resulta perfecto para todo lo anterior o para lograr que las manos se vean rejuvenecidas, sino que también completan todo tipo de looks, ya sea al llevar jeans y una blusa blanca, un vestido elegante o incluso con un bikini, esta última la apuesta más esperada de la temporada de primavera verano 2023.

Y es que famosas de todas las edades, incluyendo a Ángela Aguilar y a Danna Paola, han comenzado a combinar el color de sus uñas con los bikinis de temporada, ya sea en colores clásicos, además de aquellos con estampados. Por su parte, la actriz demostró que el red wine es perfecto para acompañar un bikini negro y así causar sensación al último grito de la moda y también con una imagen muy rejuvenecida.

¿Y tú, te sumas a la tendencia? (Foto: IG @geraldinebazan)

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta enseña cuál es el color de uñas que ayuda a rejuvenecer las manos

Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las uñas cortas rojo carmín

Anette Cuburu y Mar de Regil demuestran que las uñas blancas y cortas dominarán esta primavera

¡Olvídate del acrílico!, la técnica BIAB es ideal para no dañar tus uñas