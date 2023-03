Mar de Regil presume la manicura francesa colorida que reinará en primavera

La manicura francesa se ha convertido en una obsesión y necesidad para las amantes de siempre lucir las uñas arregladas y se trata de una tendencia claramente influenciada por las famosas desde Georgina Rodríguez con el diseño más elegante y clásico con una forma de almendra, hasta la que acaba de presumir Mar de Regil al demostrar que la idea más colorida es la que se debe de llevar esta primavera. Así que si estás en búsqueda de algún estilo que te ayude a darle la bienvenida a la nueva temporada, sin duda debes de darle una oportunidad a esta apuesta de la que hay mucho de qué hablar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mar de Regil compartió a detalle cómo luce su nueva manicura que está inspirada en la temporada primaveral y no sólo por los colores tan brillantes que eligió, sino también por sumarse a la fiebre de los diseños de flores aunque no de la forma tradicional y a mano alzada, sino con un toque personal que demuestra que la pedrería no ha pasado de moda. Por otro lado, la guapa influencer también aprovechó para dejar en claro algunos de los detalles más importantes para lucir una manicura en 2023:

Este diseño de uñas completa todo tipo de looks. (Foto: IG @marderegil._)

Las uñas se deben llevar en acrílico y largas

La forma de la puta debe de ser cuadrada o de bailarina

Los tonos nude con color son el match perfecto para la manicura francesa

Los efectos en 3D seguirán siendo la sensación, pero no se deben de lucir en gel, sino con pedrería

Danna Paola combina los bikinis negros con la manicura "media luna"

Ludwika Paleta enseña cuál es el color de uñas que ayuda a rejuvenecer las manos

María León impone las uñas bicolor como las favoritas del 2023

Paso a paso: así se consigue una manicura icónica

Aunque el diseño de uñas de la hija de Bárbara de Regil se puede realizar desde casa (en especial para quienes tienen las uñas largas naturales), es indispensable ir con un manicurista para darle el largo y la forma deseadas, además que será mucho más sencillo la colocación de la pedrería con pegamentos especiales para que de esta forma cada cristal se quede en su lugar. Posterior a ello sólo hará falta un esmalte nude y otros más de colores. ¿Te animas a darle una oportunidad?

Lo primero que tienes que hacer es aplicar, ya con el acrílico listo, una capa de esmalte nude lo más parecido a tu tono de piel para estilizar la mano, que se vea más juvenil y bonita gracias a que los dedos se verán alargados. Posteriormente hay que comenzar a darle forma a la manicura francesa al sólo dejar el toque de color sobre las puntas, de forma ancha y curvilínea.

¿Las usarías? (Foto: IG @marderegil._)

De acuerdo con Mar de Regil, para conseguir la manicura más colorida de este 2023 es indispensable saber cómo acomodar los colores para que se logre el efecto deseado y no opacar las uñas. Para ello hay que elegir un rosa bebé para los meñiques y de ahí seguir con un naranja neón, azul cielo, rojo y hasta terminar con un verde pistache para los pulgares; mientras que como último paso hay que ir con la aplicación de la pedrería.

El truco para ello es aplicar una gota de pegamento especial para uñas en el lugar donde se desean colocar las flores de cristales y con ayuda de unas pinzas ponerlas en su respectivo lugar. Aunque en el pasado hemos visto a la influencer con diseños minimalistas y discretos, en esta ocasión dejó en claro que son indispensables al menos dos de las florecitas en cada uña y de ahí la importancia de lucirlas largas; una debe de ir en el color nude y la otra sobre el color de la manicura francesa. ¿Le robarías este diseño de uñas a Mar de Regil?

SIGUE LEYENDO

La manicura francesa con "pops de color" nos ayuda a despedirnos del blanco

Dua Lipa y Kylie Jenner imponen las uñas rojas como la manicura de la primavera

Selena Gómez confirma que las uñas de colores pastel serán la obsesión de la primavera

Ángela Aguilar: presume las uñas negras que complementan los bikinis de temporada