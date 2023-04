Mía Rubín impone moda con vestido de escote profundo

Mía Rubín se ha convertido en todo un referente de la moda, ya sea al crear el look perfecto para ir a un concierto y presumir el lado más aesthetic con un top de brillos y abdomen a la vista, o bien, con un atuendo ideal para lucirse en una fiesta y con el que confirmó que el brillo y un escote de impacto no pueden faltar. Este fin de semana, la cantante paralizó las redes al imponer una nueva tendencia con la que se coronó como la más bella y la famosa que tiene el mejor estilo, ¿le robarías su outfit?

Frente al espejo y en minivestido de brillos, así se lució Mía Rubín

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió una nueva selfie para la que posó frente al espejo y con la que dejó ver cuáles serán las tendencias para lucir al último grito de la moda durante los próximos meses y el resultado es icónico. Uno de los primeros aspectos que no pasó por algo es que se lució con un coqueto vestido entallado en color negro y de brillos con el que además de lucir su figura, dejó en claro que todos estos pequeños detalles son ideales para lucir en una fiesta.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @miarubinlega)

El vestido con el que la joven de 17 años se lució este fin de semana destaca por un diseño repleto de brillos para lograr ese estilo chic y muy cautivados; mientras que lo entallado a la figura le da el toque final para robarse todas las miradas. En cuanto a la forma, Mía Rubín demostró que un escote cuadrado siempre será la apuesta magnífica para dejar los brazos a la vista y más en esta época primaveral en la que domina el calor.

Yanna Regnard: 5 prendas que no pueden faltar en tu guardarropa para estar siempre a la moda

Marta Fort enseña a usar corsé con jeans holgados

Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las uñas cortas rojo carmín

Al posar frente al espejo y con una pose ligeramente de lado, la intérprete de "No puedo ver la luz", dejó en claro que un truco con el cual presumir una imagen única y muy icónica es lucirse con un escote profundo en la espalda, mismo que causó furor y que al tratarse de un look de fiesta, le da el toque final. Por supuesto, hay mucho de qué hablar sobre este detalle y es que a pesar de llegar hasta la espalda baja, llaman la atención al menos dos cintas horizontales que acompañan la abertura.

Sólo la cantante sabe cómo presumir su belleza. (Foto: IG @miarubinlega)

Este contraste es perfecto para imponer moda y crear el balance perfecto en un look tan glamuroso como este, mismo que se luce aún más por un sobrio color negro que a la vez se acompaña por los destellos, de los que Mía Rubín ya se ha declarado toda una fanática al lucirlos en varios de sus looks. Por supuesto, las ideas para lucir un escote profundo como este no acaban con este outfit y es que en el pasado también se ha lucido con otras tendencias.

La gran prueba de lo anterior es este otro elegante look en el que se lució con un escote en "V" para acompañar un vestido muy chic en un tono azul metálico y con estampado, pero que a diferencia del anterior llama la atención por sólo tener el corsé ajustado, para acompañar una fala holgada y con mucho vuelo. Por supuesto, en ambos casos demostró que el peinado y maquillaje no pueden faltar para completar una imagen icónica. Asimimo, se sumó a la tendencia de las uñas cortas y en color negro para cautivar, algo que semanas antes demostró Ángela Aguilar al combinarlas con sus bikinis más bonitos.

SIGUE LEYENDO

Anette Cuburu y Mar de Regil demuestran que las uñas blancas y cortas dominarán esta primavera

Fernanda Castro presume el traje de baño más escotado de la primavera

Grettell Valdez tiene el traje de baño de flores amarillas que amarás esta temporada

¿Qué días de abril debo cortarme el cabello?