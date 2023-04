¿Qué días de abril debo cortarme el cabello?

¿Alguna vez has escuchado hablar del calendario lunar? se trata de uno de los métodos desde los cuales las astrología permite conocer la energía que habrá y el impacto que tendrá para las personas; aunque hay mucho que saber de esta técnica, uno de sus usos más comunes es en el mundo de belleza, ya que permite conocer cuándo es el mejor o el peor momento para realizarse un cambio de look, especialmente si del pelo se trata. Por lo que si estás pensando en cortarte el cabello, lo ideal es que consultes las fechas en las que vale la pena hacerlo.

Y es que según la fase lunar es el resultado que se tendrá en la melena y según explica la astróloga Mía Astral, en este abril los primeros días son para quienes buscan que el pelo les crezca más lento; mientras que las últimas semanas del mes son perfectas para cumplir la meta de una cabellera extra larga. La buena noticia es que cualquiera que sea el caso o lo que busques, puede ser desde un despunte hasta un cambio radical de look con el cabello corto.

¿Y tú, buscas que te crezca el cabello? (Foto: Pexels)

Maquillaje: así puedes conseguir un efecto lifting en párpado caído | VIDEO

Video: Paulina Peña revela su remedio casero con romero para lucir el cabello perfecto

Anette Cuburu y Mar de Regil demuestran que las uñas blancas y cortas dominarán esta primavera

¡Anota la fecha!, estos son los días ideales para un cambio de look

Y como un nuevo mes siempre tiene el pretexto de un cambio de look, la astróloga Mía Astral nos compartió todos los detalles que hay que saber para aprovechar el mes de abril y la belleza, en especial si se trata de un corte de cabello. ¿La razón?, que no todo el mes tiene los días adecuados para cortar la melena ya que se corre el riesgo de que el pelo deje de crecer o lo haga a un paso más lento, así que no dudes en anotar las fechas.

De acuerdo con la experta, para quienes buscan un crecimiento de cabello lento, los días ideales para hacerse un corte son el lunes 10 y el martes 11 de abril; en cambio este mes ofrece hasta nueve días para plantearse un cambio de imagen y con el que no habrá que pasar por esa ansiedad de que la melena parece lo crecer, ya que del jueves 20 al sábado 29 son días en los que la posición de los astros y la influencia de la luna ayudarán a que el pelo crezca más rápido.

Así que ya lo sabes, si eres de las amantes de las cabelleras cortas y detestas ir cada dos semana a un despunte, los primeros días de abril son ideales para renovar tu look; mientras que para aquellas que con urgencia buscan recuperar una melena XXL, las últimas semanas del mes les ayudarán a conseguir los resultados. ¿Ya anotaste las fechas en tu agenda?, si la respuesta es sí te compartimos algunas tendencias que puedes seguir en los próximos días.

Estos días funcionan para un despunte o corte radical. (Foto: Pexels)

Cabello largo y corto, así se llevará el pelo este 2023

Por otro lado, para quienes solo tienen claro que buscan un cambio de look y no saben por dónde empezar, les compartimos las tendencias para cabello más importantes y que triunfarán no sólo este mes de abril, sino también el resto del año. La buena noticia es que hay una larga lista de ideas y que incluyen desde las cabelleras largas y con flequillo, hasta melenas súper cortas en las que sólo la parte superior de la cabeza.

SIGUE LEYENDO

Canas: este es el tinte casero con romero para ocultarlas

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek se suma a la tendencia del rubio de primavera

Carolina Herrera: 5 claves del vestido midi para lucir fresca y radiante esta primavera