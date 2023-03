Marta Fort enseña a usar corsé con jeans holgados

El mundo de la moda tiene muchas tendencias a las cuales sumarse y van desde los pantalones de mezclilla skinny que este 2023 tendrán mucha fuerza, hasta los jeans holgados que ya son el nuevo básico de nuestro guardarropa y que las famosas no dejan de lucir con sus looks más glamurosos; sin embargo, es la GenZ la que los ha hecho parte indispensable para lucir a la moda. Aunque cátedras de estilo para llevarlos hay muchas, la influencer Marta Fort acaba de enseñar a vestirlos de la forma más icónica con un atuendo sencillo y fácil de recrear que además se opone a los lujos que suele llevar con prendas de cristales incrustados.

Así que no dejes de leer si esta primavera quieres lucirte con las prendas que serán tendencia y que además son perfectas para lucir fresca, cómoda y femenina en esta temporada de calor e incluso para una escapada a la playa para llevar el traje de baño por debajo; cabe recordar que la hija de Ricardo Fort suele presumir su amor por este destino, mismo que siempre conquista con su lujosa colección de bikinis. Está de más recordar que aunque la modelo presume estos looks a los 19 años, son atemporales y se pueden llevar sin importar la edad.

Frente al espejo, así derrochó estilo Marta Fort

Por medio de sus historias de Instagram, Marta Fort presumió el look con el que inició la semana y en que que combinó un par de jeans holgados con un ajustado corsé, una pieza que tampoco puede faltar en su clóset según lo que nos ha dejado ver en otros atuendos. Este contraste de volumen en su outfit es ideal para crear armonía en la imagen y además resaltar la figura al marcar una cintura pequeña y darle mayor dimensión a las piernas.

El bolso puede tener el toque de color. (Foto: IG @martacfort)

De acuerdo con la influencer, un truco más para lucir aesthetic esta primavera es elegir un corsé con un diseño de rayas verticales en colores como el negro y el gris, pues esta forma también ayuda a estilizar la figura; mientras que el escote strapless le da un toque muy juvenil y fresco a la imagen. En cuanto a los jeans, ha demostrado que no basta con llevarlos holgados, sino que el diseño ayuda a lucir como nunca.

En esta cátedra de moda, Marta Fort eligió el corte baggy que ayuda a marcar una cintura pequeña, a darle volumen a la cadera y que gracias a lo ancho del reto de la prenda también es ideal para crear un efecto de piernas kilométricas para verse más alta sin recurrir a los tacones. Asimismo, demostró que los pequeños detalles marcan la diferencia y que bolsos de gran tamaño a la altura de las rodillas es ideal para conseguir ese estilo urbano y chic que todas quieren.

Esta no es la primera vez que la famosa de 19 años conquista Instagram con un look como este, sino que en otras ocasiones también ha dejado ver que los pantalones entre más anchos le dan un toque más moderno a la imagen y esto aplica para todos, no sólo para el denim. Por supuesto, el elegir un corsé ajustado ayuda a crear un balance para lucir en tendencia. ¿Le robarías este look a Marta Fort?

¿Y tú, cómo usas los jeans anchos? (Foto: IG @martacfort)

