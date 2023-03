Marta Fort da cátedra de moda con minishort y blusa de transparencias

Marta Fort se ha convertido en uno de los rostros favoritos del Internet y desde hace varias semanas ha demostrado que además de ser una joven muy guapa, una de sus pasiones es el mundo de la moda con una amplia colección de bikinis de lujo y con los que siempre se roba todos los reflectores en sus tan ya conocidos viajes a la playa, hasta las apuestas más glamurosas y con extra de brillo como ocurrió en su cumpleaños número 19 con un cautivador vestido. Y este fin de semana, la influencer dejó en claro que las transparencias son la apuesta del momento y en especial si se trata de un festival de música.

La hija de Ricardo Fort compartió en su cuenta oficial de Instagram todos los detalles del Lollapalooza, festival al que asistió para presumir su belleza y un lujoso look con el que causó sensación. ¿La razón?, que a pesar de la opulencia con cristales incrustados en cada prenda, también dejó ver su figura en bikini con un par de prendas bastante reveladoras y con las que causó furor en redes sociales y que además pueden servir de inspiración para las mujeres de menos de 25 años que quieren lucir en tendencia, frescas y modernas.

¡Las transparencias son la tendencia de 2023! (Foto: IG @martacfort)

Mathilde Pinault: así es la vida de la millonaria hijastra de Salma Hayek

Yanet García se suma a la tendencia de traje de baño rojo

Ludwika Paleta enseña cuál es el color de uñas que ayuda a rejuvenecer las manos

Para la ocasión un minishort clásico de mezclilla y con el ruedo desgastado es la mejor solución; sin embargo, también son necesarias un par de prendas más en las que los escotes y transparencias ayuden a lucir una imagen más sensual y cautivadora. Por supuesto, su exclusiva cátedra de moda incluye mucho más allá de todo lo que ya mencionamos y a continuación te compartimos todos los detalles y las fotos con las que causó sensación.

De frente, prendas pequeñas, con transparencias y brillantes, así sorprendió

Tal y como adelantábamos, un minishort de mezclilla es la pieza principal de este look de Marta Fort, pero para elevar la prenda el diseño destaca por tener pequeños cristales incrustados que le dan un toque muy glamuroso y brillante a la imagen, una tendencia que se busca en un festival de música como este que todavía este domingo está acaparando toda la atención. Claro que la apuesta de la influencer no termina aquí y es que a su look también agregó un coqueto bikini.

Durante la temporada de calor no pueden hacer falta las prendas frescas que ayuden a disfrutar de las altas temperaturas y de acuerdo con la famosa de 19 años, un truco para lograr todo lo anterior y seguir luciendo como una fashionista es llevar el top de un bikini, en esta ocasión con el clásico corte triangular y en color blanco; mientras que para completar y no hacer tan revelador el outfit, no puede faltar una camisa de transparencias que el dé el toque final a la imagen, un detalle que incluso ha lucido JLo.

Así de brillante resultó el look de la joven. (Foto: IG @martacfort)

Para esta tercera prenda destaca un sobrio color negro que ayuda a darle elegancia, juventud y glamur a la imagen, por supuesto sin descuidar la imagen más sensual gracias a las transparencias. Por otro lado y al igual que el minishort denim, esta prenda está cubierta con cristales que le dan un toque muy chic y brillante a la imagen entera y que ayudan a contrarrestar lo revelador del atuendo.

¿Te animarías a lucir un outfit tan chic como este?, no olvides que es la apuesta juvenil más icónica del año y que así como se puede lucir en un festival de música, también es posible llevarlo a una fiesta o incluso a la playa; la mejor parte es que incluso en la noche se acaparan todos los reflectores gracias a los destellos tanto del short como de la camisa de transparencias. Por supuesto, tras una apuesta de outfit como esta los fans de Marta Fort no dudaron en llenarla de halagos.

Marta Fort se coronó como la más bella del fin de semana. (Foto: IG @martacfort)

SIGUE LEYENDO

La mamá de Christian Nodal sube la temperatura en pegado jumper negro

Ángela Aguilar y Cynthia Rodríguez imponen el minishort negro como la tendencia de 2023

Renata Notni impone el estilo cowboy con escotado traje de baño

Loreto Peralta se suma a la tendencia de micro shorts naranja para primavera

Rose Brown Hair, así es la tendencia aesthetic que dominará en primavera para renovar el balayage

El delineado "kakuza makeup" es el secreto de las coreanas para agrandar los ojos y endulzar la mirada