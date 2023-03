Rose Brown Hair, así es la tendencia aesthetic que dominará en primavera para renovar el balayage

Las tendencias de belleza par el cabello de esta primavera son muchas y aunque están dominadas por los rubios a castaños, no son los únicos tonos con los que se puede derrochar estilo en los próximos meses y esto incluso nos lo han dejado en claro muchas celebridades con sus dramáticos cambios de look. Por supuesto, también comienzan a salir ideas para lucir un poco de color en la melena y así marcar la diferencia como es el caso del balayage, mismo que este 2023 ya no se lucirá como en el pasado.

En más de una ocasión te hemos contado los detalles del estilo balayage que consiste en llevar mechas iluminadas con un efecto barrido de medios a puntas en el que precisamente se pueden mezclar los castaños oscuros para las raíces y los rubios para dejar que las puntas sean brillantes y doradas; sin embargo, para la temporada primavera-verano 2023 no sólo se podrán aplicar estos tintes. De hecho los estilistas ya advierten que la nueva tendencia es apostar por el color ya sea con tonos pasteles como el rosa y así lograr el efecto Rose Brown Hair que todas querrán llevar.

¿Te cumas a la tendencia? (Foto: Pinterest)

Una de las razones por las que el Rose Brown Hair se está volviendo tan popular es porque luce perfecto en melenas midi y largas, dos de las apuestas más fuertes del año y por si fuera poco, se trata de una tonalidad muy favorable para todos los tipos de piel, en especial aquellas cálidas, pues las hará lucir más radiantes que nunca. Por otro lado, las nuevas generaciones comienzan a elegirlo como el ideal por sus toques retros o "aesthetic" que le dan a la imagen entera y es que no se trata de una nueva tendencia de esta primavera, sino de una de las más icónicas de hace más de 20 años.

¿Cómo se consigue el Rose Brown Hair?, te contamos todos los detalles

Así que si estás pensando en realizarte un cambio de imagen y quieres algo clásico, pero con un toque juvenil y aesthetic que te ayude a estar en tendencia, este efecto de color es perfecto para ti ya que recupera el tradicional balayage con un toque de color rosado que además es ideal para sumarse a la fiebre por los looks inspirados en Barbie y que van desde los atuendos diarios hasta los bañadores más icónicos.

Recuerda que la técnica va de medias a puntas. (Foto: Pinterest)

El nombre de esta tendencia oculta todo lo que hay que saber y es que para lograr lo aesthetic es necesario pasar de los tonos castaños a los rosados para renovar el estilo de la cabellera. Por supuesto, para lucirlo sólo hay que recuperar la forma clásica del balayage dejando las raíces ya sea del tono natural o en colores castaños oscuros según se ajusten a cada persona; mientras que de medios a puntas hay que realizar la decoloración para lograr el efecto de iluminación.

Los estilistas tienen que asegurarse que el barrido entre las distintas tonalidades quede muy natural para que el color rosa se pueda aplicar sin ningún problema sobre las puntas y que el contraste luzca muy armonioso y discreto. Por otro lado, al aplicar los tonos rosados se pueden elegir aquellos que resultan más dorados que rosas, o bien, los pastel e incluso los más encendidos como el rosa chicle que fue tendencia el año pasado. ¿Te animarías a lucir un cambio de look tan radical como este?

