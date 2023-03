El castaño "liquid brunette" es ideal para no despedirse de los reflejos rubios

El cabello castaño es nuestra nueva obsesión y se ha convertido en la apuesta perfecta de las famosas para dejar en el pasado los rubios, o al menos los más claros, así lo demostró hace unos días Sofía Castro, quien presumió una melena oscura y digna de admirar por ser perfecta para recibir la primavera con un look más natural y elegante; sin embargo, no es la única opción para realizarse un cambio de imagen, pues ahora los reflejos "liquid brunette" han ganado terreno en el mundo de la moda y la belleza.

La mejor parte de los reflejos "liquid brunette" es que ayudan a presumir una cabellera en la que el castaño predomina, pero no de forma uniforme ni opaca, pues para lograr ese toque extra de brillo también se ocupan tonos rubios, mismos que ayudan a conseguir un efecto como si los rayos del sol impactaran en la melena y que puede ser perfecto para mujeres de todas las edades que quieren renovar su imagen u ocultar las canas.

Este efecto de color se nota aún con poca iluminación. (Foto: IG @nicolaannepeltzbeckham)

¿Qué hay que saber sobre el castaño "liquid brunette"?

Aunque existen muchos tonos de castaño, fue la actriz Nicola Peltz quien se convirtió en el referente de este efecto de color con el que el cabello ayuda a traer todas las miradas, pues la transformación es completa tanto al ayudar a rejuvenecer el rostro, como por los beneficios que tiene en la melena al hacerla lucir muy tupida y brillante. Por otro lado, se ha convertido en la apuesta ideal para quienes quieren sumarse a la fiebre de los looks naturales que dominarán esta primavera y con los que no será necesario despedirse de los reflejos rubios.

El truco para conseguir este estilo que ya promete dominar la primavera está en aplicar varios tonos de castaño oscuro, pero siempre cuidando que tengan mucho brillo para que hagan el match perfecto con el resto de tintes a aplicar. Mientras que para conseguir los reflejos rubios, se deben realizar en mechones delgados y separados unos de otros, además de distribuirlos por toda la cabellera para hacerla brillar.

Cabe resaltar que estos se deben de ver al llevar la melena suelta y recogida, por lo que lo ideal es que los reflejos de rubios vayan en los mechones cercanos al rostro, pero también en el resto del cabello y de forma muy sutil y estratégica para que al lucir una cola de caballo o un semirrecogido también tengan protagonismo.

Así de discretos deben de verse los tonos rubios este 2023. (Foto: IG @nicolaannepeltzbeckham)

Y si luego de ver la nueva imagen de la actriz ya estás pensando en si te favorece o no, te tenemos buenas noticias y es que el "liquid brunette" se ajusta a la perfección a las pieles frías y cálidas, por lo que hacerlas brillar y lucir resplandecientes no será problema. Asimismo, es una opción maravillosa para las mujeres de más de 50 años que quieren ocultar sus canas y la mejor parte es que los reflejos rubios combinados con el castaño no sólo se pueden lucir en melenas largas, sino también en las midi.

Pero antes de ir con tu estilista de confianza es importante recordar que hay otros aspectos importantes a tomar en cuenta como es el tener el cabello fino, pues este efecto de castaño con reflejos rubios lo que hace es crear profundidad para darle más volumen a la cabellera. Y si bien, en el pelo grueso no sería un error, un corte en capas ayudará a dar más armonía a la imagen para no resaltar tanto las formas gruesas.

