Feng Shui: este es el significado de tu peinado, ¿suelto o recogido?

El cabello es nuestra carta de presentación y con la forma de llevarlo inconscientemente revelamos mucho sobre nosotros a los que nos rodean gracias a detalles que van desde el tipo de corte de pelo, hasta el peinado que se presume todos los días o con bastante frecuencia; sin embargo, no todo se trata de lo físico de la imagen, sino también de lo espiritual y hasta de lo energético. Pues aunque poco se habla de ello, el mundo de la belleza también está muy ligado al Feng Shui, sí esa práctica tradicional china que ya es indispensable para la decoración del hogar.

Pero si se trata del mundo de la belleza, el Feng Shui no sólo dicta qué sí y qué no llevar, sino que resalta el significado que esto tiene para cada persona o incluso si puede o no tener suerte y es que incluso hasta en la forma de estilizar el cabello hay aspectos a considerar como el no lucir un flequillo para no arruinar la armonía y la energía de nuestra persona. En cambio, cuando se trata del peinado, los estilos son muchos y muy variados y de un suelto se puede pasar a un recogido con el que el significado espiritual también cambia.

¿Y tú, qué peinado llevas todo el tiempo? (Foto: Pexels)

¿Suelto o recogido?, estos son los significados de tu imagen

La prueba más grande de que nuestro cabello habla mucho sobre nosotros es que todos al ser personas cambiantes y en transformación, hay temporadas en las que nos identificamos más con ciertas tendencias que con otras, y todo esto tiene que ver con los ajustes de nuestros pensamientos y acciones. De ahí que incluso al realizarnos un nuevo look puede ir desde algo sencillo como cambiar de dirección la raya del peinado, hasta elegir el recogido más elegante.

En cualquiera de los casos el Feng Shui tiene muy claro cuáles son los significados y qué implican para quienes los llevan, pues pueden ser el reflejo de la convicción, de la seguridad e incluso de la estabilidad emocional y del pensamiento de las personas. Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que debes de saber para conocerte a profundidad y lo que tu interior quiere reflejar de forma inconsciente hacia el exterior.

Raya en medio. Si tu peinado, ya sea suelto o con un recogido siempre se acompaña de una raya justo por la mitad de la cabeza es importante que tomes en cuenta que estás en uno de los mejores puntos de estabilidad, pues representa la alineación del pensamiento, lo que también implica una mejora en la energía que emitimos y recibimos.

Si tu peinado, ya sea suelto o con un recogido siempre se acompaña de una raya justo por la mitad de la cabeza es importante que tomes en cuenta que estás en uno de los mejores puntos de estabilidad, pues representa la lo que también implica una mejora en la energía que emitimos y recibimos. Trenzados. Por otro lado, quienes todo el tiempo llevan las trenzas en sus cabelleras, ya sea de una a la famosa coleta de medusa, el significado del peinado se relaciona con la unidad del pensamiento con el corazón.

¿Conoces a alguien que siempre luzca este estilo? (Foto: Pexels)

Suelto . Aunque se trata de uno de los estilos de llevar el cabello más populares, no todo el mundo se atreve a lucirlo y una de las razones de fondo es que llevarlo sin atar es una muestra más de la seguridad y la confianza de una persona.

. Aunque se trata de uno de los estilos de llevar el cabello más populares, no todo el mundo se atreve a lucirlo y una de las razones de fondo es que llevarlo sin atar es una muestra más de la y la de una persona. Recogidos. Finalmente, quienes eligen las colas de caballo, chongos o cualquier otra forma de lucir el pelo recogido, el significado es más profundo y se asocia con la convicción, por lo que la seguridad también se hace presente tanto en sus pensamientos y forma de relacionarse como en el impacto que tiene sobre otros.

SIGUE LEYENDO

Feng Shui: 3 colores de uñas para atraer la buena suerte esta primavera

Feng Shui: este es el maquillaje que debes evitar si quieres tener suerte

Feng Shui: 3 plantas para limpiar la energía de tu hogar antes del equinoccio de primavera