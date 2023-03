Belleza: 3 cortes de cabello para evitar el calor esta temporada

La primavera aún no inicia, pero la temporada de calor ya comienza a dejar sus primeros estragos en muchas regiones del país como un adelanto de lo que se verá en los próximos meses y ante ello las tendencias de moda y belleza también comienzan a despedirse del invierno con las prendas más frescas como es el caso de las minifaldas o vestidos cortos y con un toque primaveral; sin embargo, no son las únicas formas de "vencer" a las altas temperaturas, pues nuestro cabello también puede jugar un papel muy importante.

Así que si estás pensando en realizarte un cambio de look con el cual darle la bienvenida a la primavera y además disfrutar del calor como todo el mundo sin sentir que tu melena es un martirio, te compartimos los tres cortes de cabello que te ayudarán a lograrlo. Entre las características de estos estilos para el pelo destacan aquellas que le dan frescura a nuestra cabeza y por lo tanto al resto del cuerpo, además que impiden que el sudor se extienda por toda la longitud o que incluso la cabellera tenga un aspecto grasoso, ¡y ni hablar del frizz si hay humedad!

¿Lo prefieres largo o corto? (Foto: Pexels)

Mechas rojas, lo más sexy que veremos en primavera para el cabello negro

Maya Nazor tiene el delineado más seductor de la temporada

La buena noticia es que hay diseños de cortes de pelo para todos los gustos, desde quienes prefieren lucir una melena larga, hasta quienes no tiene problema con los cambios radicales de look en los que el pelo corto ya sea arriba de los hombros o muy pegado a la cabeza les den ese toque refrescador con el cual evitar el calor. Por supuesto, todo esto no es impedimento para también sumarse a otras tendencias de la primavera 2023 como es el caso de los bob que se resisten a abandonar lo que será moda. ¿Te animas a renovar tu imagen?

Melena midi y en capas

Ya lo advertía Kim Kardashian hace unos meses, cuando se dejó ver con una melena midi y con capas, que esta dupla sería la nueva obsesión de muchas y vaya que estaba en un gran acierto, especialmente para la temporada primavera-verano 2023 en la que el calor comienza a ocasionar problemas tan simples como peinarse y en algunos casos evitar la sudoración excesiva, por supuesto este corte es magnífico para darle frescura a quien lo luce.

Además, también es ideal para aquellas mujeres con el cabello grueso o que tienen mucha cantidad, pues al lucir unas capas con textura se le quita mucho peso a la melena y la convierte en una más ligera y fresca, por lo que las altas temperaturas no serán problema.

También puedes cambiar el tono de tu melena. (Foto: IG @kimkardashian)

3 cortes de cabello que son tendencia este 2023 y sí, sigue el bob

Tipos de cejas que no debes usar después de los 50 si quieres verte joven

Cortes bob

Otras de las tendencias que dominarán el años son los cortes bob para lucir el cabello por arriba de los hombros y la mejor parte es que casi todos sus estilos son magníficos para evitar el calor de esta temporada gracias a que el aire se cuela con mucha más facilidad por la nuca y el cuello. Por si esto fuera poco, se tiene el largo perfecto para seguir luciendo semi o recogidos para aquellos días donde las temperaturas sean más altas.

Y si buscas un cambio de look que te ayude a tener este estilo fresco, no dudes en llevar los bob lisos, con textura, asimétricos, invertidos e incluso en su versión más corta, pero sin caer en el estilo de los pixie. Un truco para elegir el ideal para ti es pedir ayuda a tu estilista para que te ayude a determinar cuál lucirá mejor para tu tipo de rostro y facciones.

Se trata del estilo que le favorece a todas. (Foto: IG @kourtneykardashian)

Cortes pixie

Finalmente, los cortes pixie también te ayudarán a evitar el calor esta temporada, gracias a que ayudan a mantener la nuca, los laterales de la cabeza y el cuello libres de cabello para que así consigas un efecto muy fresco y aunque se trata de un estilo muy arriesgado, es ideal para mujeres de todas las edades; sin embargo, un truco para los próximos meses es olvidarse de los flequillos para así mantener la cara libre de pelo que pueda acumular el calor y sudor.

¿Qué corte de cabello elegirás para esta temporada? (Foto: IG @karelyruiz)

SIGUE LEYENDO

Los 3 cortes de cabello que son un rotundo no después de los 50 años

¿Cada cuánto debes lavarte el cabello? El estilista Gio Miranda revela el secreto para tenerlo saludable

3 estilos para el cabello para mujeres que serán tendencia en primavera y verano, según Johan Benlolo

Feng Shui: este es el significado de tu peinado, ¿suelto o recogido?