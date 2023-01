Bob carré, el corte que le favorece a todo el mundo y es el favorito de Hailey Bieber

Hailey Bieber acaba de renovar el estilo de su cabello y con ello demostró que las melenas largas serán cosa del pasado, pues lo ideal para este 2023 es lucir una cabellera saneada y corta con un diseño que ya ha lucido en el pasado. Por supuesto, la tendencia que acaba de imponer la modelo no sólo llama la atención por lo mucho que recuerda a lo retro, sino también porque le favorece a todo el mundo, claro, haciendo los debidos ajustes según el tipo de rostro o pelo. ¿Te animas a cambiar de look antes de la llegada de la primavera?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hailey Bieber compartió un par de selfies desde el espejo con las que presumió su nuevo look en el que destaca un dramático corte de pelo en el que dejó atrás una cabellera en capas y a media espalda por un bob carré que, como su nombre advierte, es una variación del clásico corte bob y que resulta perfecto para conseguir un cabello saneado y que a pesar de ir por arriba de los hombros aún tiene el largo perfecto para aquellas mujeres que no quieren algo tan corto como los diseños pixie que también dominarán este 2023.

Este es el nuevo corte de cabello de Hailey Bieber. (Foto: IG @haileybieber)

¿Cómo se consigue el bob carré?, todo lo que sabemos del nuevo corte de Hailey Bieber

La modelo acompañó su nuevo cambio de look de un "oops" en referencia a lo mucho que cortó su cabellera, pues este corte al igual que todos los tipos de bob se luce por arriba de los hombros para una melena corta sin caer necesariamente en lo mini y que sin duda ayudará a conseguir el match perfecto con otras tendencias como las famosas cejas decoloradas que no dejan de causar sensación en la red.

Uno de los trucos para conseguir un diseño tan glamuroso como este y que sin duda complementará cada look -en especial aquellos con escotes para la próxima temporada primavera-verano- está en que el largo no debe de llegar a los hombros para no confundirlo con un long bob o un clavicut. Por otro lado, la tendencia de los cortes asimétricos está muy alejada de este diseño, pues Hailey Bieber demostró que se debe de lucir recto para conseguir ese efecto de un aire nuevo y renovado.

A pesar de la línea recta que marca todo el corte, no se debe de tratar de un estilo perfecto, sino que se debe de combinar con un despuntado que ayuda a lucir un estilo más natural y desenfadado a la hora de peinarlo. En cuanto a este último aspecto, la también empresaria confirmó que las rayas justo al medio de la cabeza le dan es toque preciso con el cual favorecer a todos los tipos de rostros, gracias a su efecto adelgazador en la cara.

Lo despuntado ayuda a darle todo el estilo. (Foto: IG @haileybieber)

En la cátedra de moda que la esposa de Justin Bieber dio por medio de su cuenta de Instagram también destaca que lo desenfadado será tendencia y que a pesar de llevar un lacio casi perfecto, se pueden presumir mechones con frizz, además de un estilo que le dé mucho volumen y movimiento a la melena. Por otro lado, los flecos quedan descartados si de este corte se habla, pues si bien es cierto que están en tendencia, la naturalidad se consigue por sí misma al lucir el pelo por arriba de los hombros y para las más atrevidas, a la altura de la barbilla.

A pesar de lo anterior, en años anteriores, este estilo se ha combinado con flequillos como el lateral o el de cortina, mismos que ayudan a darle más movimiento a la melena. Mientras que si se elige llevar sólo el corte, la modelo ha dejado claro que la raya en medio o lateral son ideales para complementar el look. Finalmente, no se debe perder de vista que a la hora de peinarlo se puede apostar por un lacio como el de Hailey, recogidos o semirecogidos y el uso de accesorios.

Existen muchas razones para renovarse el estilo del cabello y adoptar el corte bob carré y entre ellas no solo destaca que se puede lucir sin importar la edad, sino que también es perfecto para deshacerse de las puntas abiertas, eliminar todo lo maltratado y sanear el pelo, sino también por lo maravilloso que resulta para las mujeres jovencitas que quieren algo fresco y que dure hasta la primavera, o bien, ese estilo rejuvenecedor que sólo consiguen las mujeres maduras. ¿Te animas a darle una oportunidad al corte de cabello de Hailey Bieber?

