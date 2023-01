Cortes de cabello ideales para "adelgazar" y lucir en tendencia este 2023

El mundo de la belleza tiene una larga lista de cortes de cabello con los cuales renovarse un look -uno de los mayores deseos de millones de personas para cada inicio de año-, pero algo de lo que poco se habla es de la "magia" que se puede conseguir al lucir la tendencia adecuada según el tipo de rostro e incluso hasta la complexión de cada persona. ¿La razón?, que todo lo anterior en conjunto con la forma natural del pelo son características básicas para conseguir el diseño ideal que cada quien puede lucir.

Como te hemos contado en otras ocasiones, hay estilos del pelo que pueden lucir las mujeres bajitas para verse más altas sin tener que usar tacones, por poner un ejemplo. Por supuesto, no es lo único que se puede lograr, ya que también existen cortes de cabello con los cuales es posible adelgazar visualmente a una persona; el truco está en cuidar la caída, el volumen y las alturas en las que se puede lucir la melena para que así la imagen entera se vea beneficiada.

Algo que debes de saber antes de conocer las ideas de cortes de cabello con este efecto adelgazador es que es necesario conocer a la perfección tu tipo de rostro, es decir, si es redondo, alargado o cuadrado, por señalar algunas de las formas de la cara, pues esto es un factor clave para dar con el mejor estilo y ayudar a suavizar, ocultar o disimular ciertas facciones anchas como pueden ser los cachetes. Todo esto te ayudará a conseguir ese efecto delgado que no sólo influirá en la parte superior del cuerpo, sino en la figura entera gracias a las diversas caídas que se pueden conseguir sin olvidarse de las tendencias del año.

Las capas son ideales para conseguir esta meta. (Foto: Pinterest)

Melena midi y en capas

Uno de los cortes de cabello que dominará el 2023 es el lucir una cabellera midi a media espalda y en la que las capas ayudena a dar mucho volumen y movimiento. Esta apuesta se ha convertido en la favorita de famosas como Kim Kardashian o Ana de Armas, quienes con diferentes estilos han dejado ver lo fácil que es afinar el rostro. Además, se trata de la apuesta perfecta para quienes aún no quieres despedirse de las melenas largas para lucir un bob o un pixie.

El truco al llevar esta idea es dejar suelto el pelo y peinado con la clásica raya en medio que puede ayudar a alargar los rostros, incluyendo los redondos, y a la vez al marcar sutilmente cada una de las capas (que nunca deben ir por arriba de la barbilla) se da volumen para crear armonía en el rostro y hacerlo ver más delgado.

Long layer recto

Asimismo, para las amantes de las melenas largas, esta apuesta que se puede llevar de lo midi a lo XXL en especial si se tiene el pelo grueso y el rostro redondo, pero a diferencia del anterior las puntas deberán ir a una misma altura, es decir, con un corte recto para que la caída ayude a alargar tanto el rostro como la figura. Por supuesto, hay quienes lo lucen con capas y el resultado es muy similar, aunque en estos casos es necesario peinarlo con ondas marcadas para conseguir ese efecto de movimiento y volumen.

Otro truco que no puede pasar por alto es que además de la raya en medio se puede estilizar con una lateral, misma que terminará de ayudar a romper con lo redondo del rostro para conseguir una imagen muy delgada.

¿Y tú, a qué largo lo lucirías? (Foto: Pinterest)

Pixie con mucho volumen

Por otro lado y como una apuesta para quienes prefieren una cabellera corta, los pixie pueden ser la opción perfecta y además ayudarán a lucir en tendencia ya que son los favoritos del año. Además, al lucirlos cortos de los laterales y largos de la parte superior ayudará a que a la hora de peinarlos se genere mucho volumen en la parte superior de la cabeza para hacer los rostros más finos y delgados.

Long bob

Y como los cortes bob seguirán de tendencia este 2023, el long bob no podía quedar fuera de este listado de ideas para adelgazar, ya que es uno de los mejores aliados de las caras redondas, pues su largo a los hombros es ideal para resaltar el cuello; mientras que a la hora de peinarlo la raya lateral o en medio es perfecta para que el cabello caiga sobre el rostro y así volverlo más delicado y delgado.

Puedes agregar volumen o lucir un lacio perfecto. (Foto: Pinterest)

¡No te olvides de los flequillos!

Finalmente, pero no menos importante, el truco que debes de conocer sin importar el tipo de corte que luzcas este 2023 es completar tu look con un flequillo, pues éste también te ayudará a estar en tendencia, pues prácticamente dan los toques finales a cualquier diseño de pelo; sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no todos son adecuados para lograr adelgazar el rostro, pues los asimétricos o por arriba de las cejas pueden ensanchar los rostros. Por lo que la recomendación es lucir:

Flecos laterales

Flequillos de cortina

Flecos rectos y por debajo de las cejas

Flequillos más largos en los laterales y cortos en el centro

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar renueva su cabello con el tinte castaño chocolate ideal para las jovencitas

Bouffant bob es el corte que te ayudará a mantenerte joven después de los 50

¿Tienes pestañas cortas?, resuelve el problema con este truco de maquillaje

Belleza: las cejas decoloradas son la tendencia de este 2023 para una mirada profunda