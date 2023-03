Hilary Duff presume cuál es el corte bob que le favorece a las caras ovaladas

La moda de la década de los 90 no deja de ganar seguidores y especialmente tras ver a personajes icónicos como Hilary Duff de regreso en producciones como "How I Met Your Father", en donde además de conquistar a sus fanáticos también ha derrochado estilo con sus looks juveniles. Por supuesto, fuera de las pantallas la actriz también se roba todos los reflectores por saber cómo imponer tendencia y lucir preciosa y el mejor ejemplo de ello fue su radical cambio de imagen con un corte bob.

Si viste la segunda temporada de la exitosa serie que protagoniza, habrás notado que la actriz siempre presumió una cabellera larga y rubia con el tinte de moda; sin embargo, todo parece indicar que Hilary Duff está tratando de dejar atrás esta imagen muy ligada a "Sophie" para en su lugar presumir una propia. La gran prueba de lo anterior está en que la famosa dejó atrás su etapa con la melena larga para en su lugar adoptar el corte bob que más le favorece a su tipo de rostro y que además es magnífico para aquellas mujeres de caras ovaladas.

Este es el resultado del corte de cabello. (Foto: AFP)

Y es que la forma de este corte de cabello resulta muy armónico para la cara entera al crearle volumen en los laterales hasta conseguir un efecto de rostro redondo. Por supuesto, hay mucho qué saber sobre este estilo, mejor conocido como long bob, y la forma de lucirlo para conseguir un resultado aún más icónico y en tendencia, como es el caso de agregar un flequillo para romper aún más con la cara alargada. ¿Te animas a lucirlo?

El castaño "liquid brunette" es ideal para no despedirse de los reflejos rubios

VIDEO: 5 peinados fáciles para lucir un bob largo si tienes cara redonda

Long bob: todo lo que tienes que saber para este corte

El momento en el que la actriz presumió su belleza y su radical cambio de look fue durante la fiesta que Vanity Fair ofrece cada año tras la entrega de los Premios Óscar y para la ocasión demostró que el cabello corto es la tendencia de este 2023, además que es la apuesta perfecta para elegir un peinado elegante con el cual resaltar el look. Y es que una de las ventajas del long bob es precisamente que su largo permite llevarlo en estilos tan variados.

Lo primero que hay que saber es que el largo ideal de este corte bob debe de ser a la altura de la barbilla o por debajo de ella según las características del rostro de la persona y en el caso de aquellas mujeres que tienen caras ovaladas estas dos formas de lucirlo resultan muy favorecedoras al lograr un efecto que acorta el rostro. Por supuesto, se deben de tomar en cuenta otros aspectos como que siempre debe de tener una raya al medio a la hora de peinarse, pues esto también ayuda a dar un efecto redondeado.

El corte se puede llevar liso o con ondas suaves al estilo de Hilary Duff. (Foto: AFP)

Por otro lado, la forma puede llevar formas rectas que son precisamente las que le darán ese toque armónico a los rostros ovalados y según la cátedra de estilo de Hilary Duff, lo ideal es apostar por una línea recta marcada en las puntas, un truco que se puede recrear con los flequillos, pues aunque la actriz no lo lució, los flecos rectos o asimétricos son idóneos para completar un corte bob como este.

¿Te animarías a lucir una tendencia como esta?, recuerda que además de ayudarte a lucir a la moda, también se puede convertir en la apuesta perfecta para renovar la imagen y con ello lucir fresca y con un toque rejuvenecido, algo que es ideal para lucir tanto para las más jóvenes como a las mujeres maduras.

