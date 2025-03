Nana Calistar: horóscopo de HOY 31 de marzo, la vida de Capricornio cambiará

La semana que va del 31 de marzo al 6 de abril se presenta ante todos los signos del zodiaco como una oportunidad para darnos un respiro luego de la sacudida de dos eclipses que hicieron que marzo fuera un mes con una energía astral muy intensa. Estos días se convierten en una excelente oportunidad para tener un periodo de reflexión que nos marca un hito hacia la renovación.

Recuerda que estamos en los últimos días de Mercurio Retrógrado, asó que que agárrate porque ya es tiempo de recapitular hacia donde quieres ir. Nana Calistar tiene para ti las predicciones del horóscopo de hoy, es un gran día para los Capricornio.

Horóscopo de hoy de Nana Calistar

Piscis

Tu carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cajeteas bien gacho pues ni tú te aguantas. El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener.

Acuario

Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. Que te valgan comentarios negativos de otras personas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres. Cuida mucho las oportunidades que se te presentan pues podrías dejar ir una oportunidad que no volverá a regresar en el futuro. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación.

Capricornio

Amor nuevo podría tocar tu puerta viene por medio de una red social, probabilidades que viva fuera de tu ciudad. Si no tienes pareja ni te preocupes sigue como hasta hoy conociendo y comiéndote cuanto antojo pase por tu cabeza y por tus partes nobles, vida solo una, cuando te canses busca algo sólido y niega la putería que viviste. Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya vomitaste, ponte ya las pilas y no caigas en situaciones que en el futuro te podrías arrepentir.

Sagitario

Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso. Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y fregaderas que convierten su relación en una bomba de tiempo. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar.

Escorpión

Estás en un ciclo muy bueno, pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo. Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malos entendidos por chismes. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, no se compliquen la vida por situaciones absurdas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa.

Libra

Un evento social o salida con amistades se aproxima. Si sientes necesidad de regresar a tu pasado hazlo, pero no te atontes, que sea solo para visualizar todo lo que ya has avanzado. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Los nacidos bajo la constelación de Capricornio tendrán una nueva oportunidad en el amor. Foto: Copilot

Virgo

Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure. Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado.

Leo

Leo 31 de marzo Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo. Una amistad saldrá con su domingo siete. Días en los cuales deberás de pensar en tu pasado y presente antes de tomar cualquier decisión. Empezarás a planear algún viaje. Un amor del pasado volverá a dañarte la existencia ya sabes, a barrer recuerdos y poner nuevas sabanas, Next. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas.

Cáncer

Cáncer 31 de marzo Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Es momento que inicies con ese proyecto que tanto has pensado, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no dejes pasar la oportunidad. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos de factores que determinan el curso de las cosas. Inicias una relación dentro de poco, pero durará casi nada debido a que los celos.

Géminis

Géminis 31 de marzo Vienen cambios muy perros en tu vida pues por fin lograrás despertar de la tontes en que habías vivido. Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tiznada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más perro o perra pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte.

Tauro

Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que ha buscado en mucho tiempo. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado fregarte y utilizarte. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas.