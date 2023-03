De Dua Lipa a Nadia Ferreira: las famosas demuestran que el rosa es el color de este 2023

La fiebre por el color rosa parece no llegar a su fin y con la primavera a punto de iniciar, se ha coronado como la tendencia ideal para robarse todas las miradas y cautivar con todo tipo de estilos, incluyendo los más elegantes, los del street style y los casuales en los que los básicos del guardarropa son los mejores aliados. Por supuesto, esta nueva moda está liderada por las famosas que no sólo la llevan en ropa, sino también en sus maquillajes, aunque son Dua Lipa y Nadia Ferreira quienes dominan la técnica para lucir preciosas.

Claro que la emoción por usar el rosa, sin importar su tono, en todo tipo de looks no surgió de la nada y es que este 2023 se estrena la película de "Barbie" y de ahí que el mundo de la moda esté eclipsado por el color más femenino y colorido con el que es imposible no acaparar todas las miradas. La mejor parte es que no siempre hay que adoptar outfits como los de la muñeca rubia para causar sensación, pues tal y como advertíamos, se puede lucir en todo tipo de estilos y, por lo tanto, también a cualquier edad.

De looks de fiesta a casuales, las cátedras de moda de Dua Lipa

La cantante británica es por excelencia una de las famosas que más domina en el mundo de la moda y ha demostrado que el color rosa se podrá llevar en el 2023 desde looks de fiesta con un elegante vestido, con el que además se sumó a la tendencia de las transparencias, pero con un toque innovador al agregar sandalias azules satinadas que crean el contraste más chic de la temporada. Por si fuera poco, en un outfit más casual también se puede derrochar estilo.

Dua Lipa presume el vestido fucsia ideal para lucir en una fiesta. (Foto: IG @dualipa)

Sin embargo, para esta segunda idea de looks, Dua Lipa nos demostró que así como se puede cautivar con un fucsia, un baby pink o rosa pastel también es magnífico para sumarse a las tendencias de moda de la temporada. Por supuesto, un truco indispensable para ello es elegir un top para presumir la figura y dejar que el rosa también se haga presente en los accesorios. ¿Apostarías por llevar estos complementos?

Bolso mini

Lentes con micas y armazón rosa

Anillos chunky rosas

Cinturón

Los jeans son la opción perfecta para looks relajados. (Foto: IG @dualipa)

Nadia Ferreira y las lecciones de moda para lucir icónica

Por otro lado, Nadia Ferreira siempre ha dominado cómo usar este color extra femenino para presumir su belleza y elegancia con looks que sin duda se pueden llevar a la oficina o a un evento en el que el glamur se haga presente. Una de las primeras formas de conseguir todo lo anterior es con un traje sastre y blusa satinada, dos de las tendencias preferidas de este año y que en tonos pink son la sensación.

Cabe resaltar que aunque los colores rosados se suelen asociar con la delicadeza, amabilidad, sentimentalismo e incluso la inocencia, la modelo nos ha dejado en claro que también lo pueden lucir las mujeres más imponentes y poderosas para así darle un resignificado al tono. Así que si durante los próximos meses buscas robarle el estilo, puedes apostar por combinaciones y tendencias como:

Trajes sastres

Prendas con las hombreras marcadas

Detalles de plumas en los puños

Sandalias

Vestidos largos con escote cut out

Luce imponente en la oficina con un outfit como este. (Foto: IG @nadiatferreira)

Nadia Ferreira confirmó que los tonos más brillantes del rosa serán tendencia. (Foto: IG @nadiatferreira)

¿Aún no es suficiente rosa? 4 ideas de looks de famosas que puedes recrear

Algo por lo que la tendencia ha llamado la atención de muchas amantes de la moda es que el rosa se puede llevar en looks monocromáticos o combinarlos con el blanco, negro, rojo e incluso con el morado. Eso sin mencionar que se pueden lucir todo tipo de prendas que se ajusten a tu estilo y gusto, eso sí, siempre prestando mucha atención para no descuidar otras apuestas de la temporada.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunas ideas de looks con los que las famosas han demostrado que el rosa es el color del 2023. ¿Te sumas a esta fiebre?

Las plumas no pueden faltar en tus looks. (Foto: IG @cynoficial)

Los pantalones de vestir ahora se llevan de colores y si es en rosa, mejor. (Foto: IG @sargentoleon)

Combina un top, jeans y un cárdigan rosa y tendrás el look perfecto. (Foto: IG @loretoperalta)

No te olvides de llevar estampados en tus prendas. (Foto: IG @cynoficial)

