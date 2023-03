Ángela Aguilar y Cynthia Rodríguez imponen el minishort negro como la tendencia de 2023

Si tienes un minishort negro en tu clóset ya tienes varios looks para causar sensación durante la temporada primavera-verano 2023 y es que las famosas han elegido a esta prenda como la mejor apuesta para lucir icónicas, glamurosas, modernas y frescas sin tener que poner demasiado esfuerzo y es que se trata de la pieza más fácil de combinar y que por excelencia nos ayuda a resaltar el cuerpo. Prueba de ello es que Ángela Aguilar y Cynthia Rodríguez se han convertido en las dos principales celebridades en dar cátedras de moda para robarse todas las miradas.

Existen muchas razones para sumarse a esta tendencia y tal y como han demostrado tanto ellas como otras famosas, un minishort negro es ideal para conseguir todo tipo de estilos y por lo tanto se puede lucir sin importar la edad. Por un lado, Ángela Aguilar tiene la combinación perfecta para lucir chic y relajada en la playa y Cynthia Rodríguez cautiva con el look ideal para causar sensación desde las calles de la ciudad. ¿Y tú, a quién le robarías el outfit?

Looks monocromáticos con kimonos de color

Una de las primeras ideas para usar esta prenda en 2023 es la que compartió la intérprete de "En realidad" al apostar por un look monocromático en el que el negro fue el protagonista con un top strapless para lucir un escote de impacto y dejar el abdomen a la vista; mismo que combinó con un short de tiro alto para marcar la cintura y crear armonía en la figura. Por supuesto, para ese toque extra juvenil y moderno también destaca un ruedo desgastado con el cual sumarse a las tendencias del styreet style.

Lo corto de los shorts ayuda a presumir unas piernas kilométricas. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Por otro lado, Ángela Aguilar nos dejó en claro que los looks monocromáticos siempre tienen que llevar ese pop de color con el cual elevar el look y en esta ocasión no dudó en sumarse a la tendencia de los kimonos con un diseño bordado y colorido que rompió con la sobriedad de los tonos oscuros sin que por ello se perdiera la elegancia. Finalmente, dejó en claro que para la primavera las sandalias son un must have. ¿Seguirías su lección de moda?

Minishort de cuero, la apuesta de Cynthia Rodríguez

Así como a los 19 años se puede presumir el mejor estilo con un básico del guardarropas, a los 38 años también se puede conseguir el look perfecto con el cual acaparar todas las miradas y reflectores; sin embargo, Cynthia Rodríguez demostró que el denim no es la única alternativa para ello y de esta forma apostó por un diseño de minishort de cuero con el que dejó salir su lado más chic y glamuroso. ¿Le darías una oportunidad?

De acuerdo con su lección de estilo, hay que elegir un corte culotte de tiro alto y cinturón para terminar de crear armonía en la imagen, mientras que para combinar una camisa de cuello y botones, además de estampado ayuda a elevar el look y a mantener la elegancia gracias a que el negro es el único que descansa. Por último, un par de tacones o sandalias de plataforma son ideales para causar furor.

El peinado wet hair dará el toque final. (Foto: IG @cynoficial)

Ideas de looks de famosas para sumarse a la tendencia del minishort negro

Aunque las ideas de Cynthia Rodríguez y de Ángela Aguilar son magníficas para causar sensación, no son las únicas que se pueden llevar este 2023 y así lo han demostrado una larga lista de famosas que se han sumado a al fiebre del minishort negro con un diseño de cuero, denim y hasta de licra y la mejor parte es que existen muchos outfits, diseños, prendas, texturas y colores para lucir.

Y si durante los próximos meses del año quieres robarte todas las miradas, no dudes en copiarles los looks al agregar desde un top casual hasta el de la parte superior de un bikini, kimonos largos y con estampados, diseños con plumas o lentejuelas e incluso botas altas para salir de las sandalias que siempre dominan esta temporada.

Deja el toque de color para el calzado. (Foto: IG @lauragii)

El top puede ser muy brillante para renovar tu imagen. (Foto: IG @taniarin)

No dudes en agregar escotes en el top. (Foto: IG @galileajmontijo)

Y si buscas un estilo más juvenil, esta combinación es la ideal. (Foto: IG @gabrirmx)

Asimismo, puedes derrochar estilo desde la playa. (Foto: IG @esmeoficial)

