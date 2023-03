Tábata Jalil: 3 looks en minifalda para lucir fresca y en tendencia esta primavera

Nos encontramos a pocos días del equinoccio de primavera, pero el "cambio" de estación parece haber llegado desde hace semanas con los días más soleados y calurosos como un pequeño adelanto del clima que tendremos en los próximos meses y con ello también llega el momento de renovar nuestro clóset para guardar los abrigos y prendas calientitas, y en su lugar sustituirlas con tendencias que nos ayuden a lucir frescas y modernas. Por supuesto, hay básicos que no pueden faltar y así como los pantalones de vestir de colores ya son los favoritos de muchas, las minifaldas no pueden faltar como las indispensables para armar los mejores looks.

Aunque lucir una minifalda no suele causar mayor problema, Tábata Jalil se ha convertido en el mejor referente de estilismo a la hora de combinar una prenda como esta tanto para lucir fresca en la primavera, como para verse a la moda y es que para nadie es secreto que la conductora es toda una fashionista que nunca se pierde las mejores tendencias de cada temporada y en esta ocasión nos dejó en claro que los diseños más coloridos y aquellos con tonos neutros serán ideales para llevar a cualquier lugar.

Este fue el último look con el que se coronó como la mejor vestida. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Una de las mejores partes del estilo de la famosa de 43 años es que se puede llevar sin importar la edad y de ahí que no sorprenda que las más jovencitas y las mujeres maduras de 50 años la tomen como un referente de estilo y en lo que respecta a las minifaldas, tiene los mejores consejos para hacer que la figura luzca, primero con un tiro alto y después con una caída en "A". ¿Te animarías a "robarle" sus looks?, no olvides que sigue otras tendencias como:

Llevar todo tipo de estampados

Conquistar con cortes simétricos

Apostar por tendencias como el vinipiel

Combinarlo con los mejores tops

Faldas de vinipiel, ¿las usarías?

En su más reciente cátedra de moda la también actriz demostró que las faldas de vinipiel serán nuestra nueva obsesión y aunque un tono rojo ladrillo es atemporal, el amarillo es ideal para conquistar la primavera y es que la temporada tiene el pretexto perfecto para lucir colores tan encendidos como este que además resulta muy brillante por el efecto del material. De acuerdo con la famosa, para combinar un diseño como este un top estampado con colores neutros como el blanco y el negro es la mejor opción.

Finalmente, en un truco de moda para que las piernas se conviertan en las grandes protagonistas del look, destaca llevar calzado nude, pues esto ayuda a que la figura entera se vea más alargada y armónica. Así que si eres una mujer bajita no te pierdas este secreto de estilismo.

La minifalda será la que se robe todas las miradas. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Minifaldas asimétricas, ¡y con estampados!

Otro de los looks más icónicos de Tábata Jalil es este en el que apostó por una minifalda ajustada a la figura, un truco con el que se le da más volumen a la cadera y se resalta una cintura diminuta; mientras que el factor sorpresa fue un ruedo asimétrico que en la pierna izquierda permite lucir aún más corta, pero sin perder el estilo. Además, es imposible no notar un estampado que recuerda al animal print de cebra.

Uno de los trucos que la conductora tiene para lucir fresca al usar una minifalda como esta es el apostar por colores neutros como el blanco en su gran mayoría y sólo dejar toques de negro para el estampado. Por supuesto, esta forma no sólo es perfecta para olvidarse del calor en esta temporada, sino también para estar a la moda ya que los tonos blancos siempre se lucen tras dejar el invierno en el pasado.

Dejar el abdomen a la vista dará un toque muy juvenil. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Diseños de un solo color

La última de las opciones para usar una minifalda, lucir fresca y en tendencia esta primavera es el elegir diseños coloridos, pero que no necesariamente se sumen a otras tendencias como el vinipiel, sino lucirlas en algodón y un truco para asar del estilo más usado es variar los colores como este rojo intenso con el que sin duda se puede triunfar en los próximos meses, especialmente si se combina con un top floreado, pues las flores son las grandes representantes del momento.

Por otro lado, al elegir colores tan llamativos como estos se puede agregar un estilo muy chic con calzado blanco y en esta ocasión Tábata Jalil apostó por un par de botines a la altura de la pantorrilla y aunque tienen tacón es importante resaltar que con esta forma las piernas se pueden llegar a acortar.

¿Y tú, qué looks usarás esta primavera? (Foto: IG @tabatajaliloficial)

