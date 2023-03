Eiza González enseña a usar pantalones de cuero y lucir elegante

Eiza González se ha convertido en la famosa mexicana más importante dentro de la industria de Hollywood por su talento frente a las cámaras; sin embargo, no es lo único por lo que se ha robado todos los reflectores, pues para nadie es secreto que ya sea caminando en las calles con un look casual o presumiendo su belleza en una alfombra roja, sus looks y estilo se convierten en los favoritos de millones. Y con esto en mente no sorprende que ella sea todo un referente de la moda, pues siempre demuestra que se puede lucir elegante y juvenil sin importar la ocasión.

Así que si esta primavera quieres lograr esta dupla perfecta en tus looks, no debes dejar pasar este atuendo con el que Eiza González se convirtió en la mejor vestida del fin de semana y con el que demostró que la fiebre por los pantalones de cuero no ha llegado a su fin. Desde el otoño pasado esta prenda se ha convertido en un básico que no puede faltar en ningún clóset y ahora la actriz demostró cómo usarla de forma correcta para lucir como toda una fashionista y el truco está en llevar un corte con las piernas holgadas.

Eiza González es el ícono de la moda más importante. (Foto: IG @eizagonzalez)

Si bien es cierto que la actriz mexicana al igual que Georgina Rodríguez nos han demostrado que el corte skinny para resaltar la forma de las piernas es uno de los más icónicos, lo cierto es que también se pueden lucir estilos más holgados e igual de favorecedores para la figura entera y qué mejor que llevarlos en cuero, una de las apuestas más fuertes de la temporada. Una de las mejores partes y por la que este estilo ya es tan popular es porque es perfecto para cualquier ocasión, incluso para lucirlo en la oficina.

En un look total black y de cuero, así paralizó la red con su estilo

En una serie de historias de Instagram, la también cantante compartió todos los detalles de un look fresco, moderno, juvenil, elegante y glamuroso que, por toda esta larga lista de características, lo pueden usar mujeres de todas las edades, desde aquellas que como ella se encuentran en los 30 o que ya entraron a esa etapa más "madura". Por si fuera poco, se trata de una combinación que es ideal para lucir en un día casual, en un evento e incluso para ir a la oficina con una imagen más relajada.

Y para todo ello los pantalones de cuero son los grandes protagonistas del outfit, mismos que según Eiza González hay que lucir en un corte recto que mantenga ese estilo sutilmente holgado en las piernas y que las haga lucir más largas, además de combinarlas con un tiro alto que termine de estilizar la figura y dar una imagen más elegante. Por otro lado, el truco para combinarlos es elegir un look monocromático en el que el color negro se convierta en lo más sobresaliente.

El negro está de moda, afirma Eiza González. (Foto: IG @eizagonzalez)

El mismo color en el pantalón y calzado ayuda a presumir unas piernas kilométricas. (Foto: IG @eizagonzalez)

Es por ello que en su cátedra de moda la actriz de "Ambulance" también aprovechó para agregar una chaqueta de cuero con la que logró el look total black ideal para lucir elegante, pero con un toque relajado. Por supuesto, el calzado también juega un papel importante y un par de botas de punta triangular le dieron el toque final al atuendo, a la vez que ayudaron a presumir unas piernas más alargadas y estilizadas.

De acuerdo con Eiza González, todo lo anterior no es suficiente para lucirse como una diva de la moda, pues también agregó una blusa en color verde olivo y satinada con la que rompió lo monocromático del outfit sin arruinar el estilo. Por si fuera poco, esta última prenda es ideal para sumarse a otras tendencias "frescas" de la temporada de calor que ya comienza a dejar sus primeros estragos y de ahí que no sorprenda ver un escote redondo y muy discreto, acompañado por un par de tirantes, una dupla que es perfecta para ese toque juvenil.

¿Le robarías un look como este a la actriz? (Foto: IG @eizagonzalez)

