Renata Notni impone el estilo cowboy con escotado traje de baño

Lucir a la moda en un viaje a la playa ya es una necesidad, pues no basta la ropa fresca para disfrutar del calor, ya que los mejores looks son indispensables para acaparar todas las miradas y según nos han demostrado las famosas, hasta los bañadores con los diseños más bonitos son los indispensables para imponer moda y así lo confirmó la actriz Renata Notni en sus últimas vacaciones. De acuerdo con su cátedra de estilo, es ideal apostar por un traje de baño escotado y por las tendencias del momento, incluyendo la fiebre por lo cowboy.

En otras ocasiones te hemos contado cómo el estilo cowboy se ha convertido en uno de los favoritos de las celebridades y que incluso se puede llevar en looks de todos los días; sin embargo, también puede convertirse en la apuesta perfecta para renovarse la imagen desde la playa. Así lo confirmó Renata Notni al imponer un traje de baño en color negro con un coqueto sombrero vaquero que elevó el atuendo como ningún otro accesorio. ¿Seguirías su lección de moda?

La famosa tiene el look perfecto para mujeres jóvenes. (Foto: IG @rennotni)

De espaldas, así presumió su look con escote

A través de su cuenta oficial de Instagram, la novia de Diego Boneta compartió una sesión de fotos disfrutando de sus lujosas vacaciones en la playa y aprovechando la iluminación de la "golden hour", como se le conoce a los destellos dorados que se consiguen durante el atardecer, presumió su belleza al natural. Para ello dejó ver un rostro libre de maquillaje y después luciendo su figura de espaldas para cautivar con un arriesgado escote con el que paralizó la red.

"Mi amor", fue el único mensaje que la guapa actriz compartió para derrochar estilo como la fashionista que es, pues para la ocasión se sumó a la fiebre que existe por lucir bañadores de color negro que ayudan a conseguir una imagen muy elegante y glamurosa, pero también un lado muy sensual gracias a la tonalidad tan sobria. Por otro lado, Renata Notni dejó en claro que para lucir icónica en la playa no siempre hay que recurrir a los microbikinis, pues un traje de baño de una sola pieza puede resultar aún más favorecedor.

¿La razón de lo anterior?, que un traje de baño como el de la famosa se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo para así resaltar las curvas; mientras que las piernas se convierten en las grandes protagonistas al verse más alargadas. Por supuesto, el diseño juega un papel muy importante, especialmente cuando se busca mantener un estilo muy juvenil como este y es por ello que un escote redondo para la zona del cuello es indispensable, pero un corte escotado profundo en la espalda también ayuda a elevar el look.

El negro ayuda a mantener una imagen elegante. (Foto: IG @rennotni)

Por supuesto, en su sesión de fotos Renata Notni también posó de espaldas para mostrar lo escotado de su bañador y demostrar que es una de las tendencias más fuertes del momento. Finalmente, con su lección de moda en medio del atardecer es imposible no notar el estilo cowboy muy marcado que consiguió gracias a un accesorio y con el que demostró que nunca hay que descuidar los pequeños detalles de la imagen para robarse todas las miradas.

El truco para sumarse a la tendencia cowboy está en lucir un sombrero vaquero de palma y aunque ya por sí mismo le da el toque final al outfit playero. Por otro lado, la actriz demostró que decorado con pequeñas conchas se consigue una imagen aún más adecuada para el destino y un toque ideal para complementar con el estilo boho chic que no deja de ganar seguidores. ¿Te animarías a robarle un look como este?, no olvides que tiene todas las tendencias de la temporada.

Presume un icónico escote en la espalda. (Foto: IG @rennotni)

