JLo conquista Instagram con arriesgado vestido de transparencias

La tendencia favorita de las celebridades son los vestidos con transparencias que hemos visto desde Kylie Jenner y Paris Hilton hasta Irina Baeva, quienes han demostrado que no hay edad para lucir esta reveladora prenda que a pesar de su corte resulta la más glamurosa e incluso elegante de este 2023; sin embargo, un nuevo nombre se ha sumado a este estilo con el look más arriesgado. Se trata de JLo, quien demostró que los 50 años son los nuevos 20 y que se puede presumir una figura icónica y torneada en cuestión de segundos.

Esta mañana Jennifer López compartió una sesión de fotos a través de su cuenta de Instagram con la que conquistó y paralizó la red, pues además de presumir su belleza se lució con un arriesgado vestido de transparencias con el que dejó ver su lado más sensual e icónico. Por supuesto, más allá de la sensualidad, el glamur se hace presente hasta en los pequeños detalles y también se aprecian otras tendencias que reinarán el 2023, y a continuación te contamos todos los detalles.

JLo se dejó ver como pocas veces. (Foto: IG @jlo)

Hilary Duff presume cuál es el corte bob que le favorece a las caras ovaladas

Penelope Menchaca presume piernas de infarto con minivestido en el color favorito para primavera

Body de talle alto y vestido de transparencias, JLo presume su figura a los 53 años

La guapa cantante estrenó una colaboración con la marca Revolve y para dar el anuncio sacó su lado más glamuroso e icónico de la temporada al crear la dupla perfecta con un body de talle alto y un vestido de transparencias que además de revelador por el tipo de tela, también cuenta con una abertura lateral que le da un toque más sensual a la imagen. Claro que esto solo es una pequeña parte de la larga lista de tendencias con las que paralizó Instagram.

Por un lado, con el body de talle alto logró conseguir un efecto de piernas kilométricas para darle armonía a su imagen entera; en cuanto al diseño de la prenda también destaca un color negro con glitter para darle ese toque brillante y rejuvenecedor con el que JLo se robó todas las miradas. Asimismo, el corte ayuda a mantener una imagen discreta y misteriosa gracias a un par de mangas largas y cuello alto, eso sin mencionar las hombreras pronunciadas que le dan un tinte ochentero al outfit.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la intérprete de "On the floor" también completó el look con un vestido largo y con tela de red muy fina que permite ese efecto de transparencias que dominará la temporada primavera-verano 2023. Esta segunda pieza destaca por cubrir el body y a la vez contar una falda larga para "ocultar" las piernas de infarto y tal y como te adelantábamos, un escote lateral en la pierna izquierda termina de conseguir ese estilo sensual con el cual presumir la figura después de los 50 años.

Este fue el look que dio mucho de qué hablar en la red. (Foto: IG @jlo)

En esta colección de fotos de JLo no sólo se demostró qué ropa hay que usar para acaparar todas las miradas, incluyendo un elegante y escotado vestido de lentejuelas, sino también el calzado que no puede faltar como es el caso de las sandalias de tacón que este 2023 van mucho más allá de las plataformas, pues las de suela delgada también son las favoritas del momento. Por su parte, la actriz presumió un diseño con el que las pulseras al tobillo y detalles de plumas le dan un toque aún más chic e idóneo para elevar el look.

Finalmente, para su lección de moda destacó que los 53 años le sientan bien a cualquier mujer para lucirse con una cabellera XXL como la de ella, especialmente cuando se lleva un lacio perfecto para hacer notar los efectos de color de sus ya tan populares mechas caramelo que son la mejor apuesta para rejuvenecer el rostro gracias a que lo llenan de luz y "desaparecen" las imperfecciones como arrugas o líneas de expresión.

¿Te sumarías a la tendencia de los vestidos con transparencias? (Foto: IG @jlo)

SIGUE LEYENDO

Renata Notni impone el estilo cowboy con escotado traje de baño

Danna Paola presume la manicura "media luna" que combina con los bikinis negros que serán moda

Entre lágrimas, Georgina Rodríguez habla sobre la muerte de su bebé: "la vida es dura"