Entre lágrimas, Georgina Rodríguez habla sobre la muerte de su bebé: "la vida es dura"

En abril de 2022 Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se mostraron más vulnerables que nunca al anunciar el lamentable fallecimiento de su bebé, un pequeño niño, que marcó el "dolor más grande que unos padres pueden sentir", aunque la gemela Bella Esmeralda fue la que los mantuvo con fuerza y esperanza para seguir adelante tanto en familia como en cada uno de sus proyectos personales. A casi un año de aquel triste día para los famosos y sus fans, la modelo sigue rompiendo en lágrimas al recordar el momento que quedará retratado en la segunda temporada de su reality show con Netflix.

La mañana de este miércoles Netflix compartió el tráiler de la segunda temporada de "Soy Georgina" en donde no sólo se mostrarán los lujos de la española-argentina, sus viajes por el mundo, looks de impacto y con firmas costosas o su paso por alfombras rojas, pues también retratará el dolor al que se enfrentó tras la muerte de su bebé. En el corto video ya rápidamente se volvió tendencia en la red, la novia de CR7 afirmó que aunque "la vida es dura", hay que seguir adelante.

Así inicia el tráiler de su nueva temporada con Netflix. (Foto: IG @georginagio)

CR7 su mejor apoyo, así habló Georgina Rodríguez sobre la pérdida de su hijo

"Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento", se escucha decir a la famosa mientras la pantalla muestra su vida llena de lujos y poses frente a las cámaras en los eventos más importantes del mundo como Cannes. Posteriormente, se muestra a una Georgina Rodríguez auténtica, sola y sentada frente a la playa mientras se refiere al momento que cambió para siempre su dinámica familiar y personal.

"Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante ", explica entre lágrimas mientras las tomas muestran la cuna de su hija, la sobreviviente al parto de abril de 2022.

Al abrir su corazón a sus millones de fans y mujeres que viven o han pasado por momentos como estos, la también empresaria no dudó en afirmar que "la vida es dura, la vida sigue". En su caso particular también añadió que tiene "motivos para seguir adelante y ser fuerte", como es el caso del resto de sus hijos y del propio Cristiano Ronaldo quien se convirtió en su mejor apoyo y confirmó por qué es el gran amor de su vida.

En el tráiler de la segunda temporada de "Soy Georgina" la modelo explicó que el futbolista que ahora juega para el Al-Nassr F. C. de Arabia Saudita le animó muchísimo a seguir adelante con sus compromisos y vida. "Me dijo: 'Gio, sigue con tu vida. Te va a hacer bien'", relató antes de explicar que por el momento se encuentra totalmente centrada en sus hijos, aunque eso no ha sido impedimento para seguir con su rol de celebridad.

En el reality también saldrá su pequeña hija. (Foto: IG @georginagio)

Bella Esmeralda es la gemela del bebé que falleció. (Foto: IG @georginagio)

¿Qué más se verá en la T2 de "Soy Georgina"?

Tras abrir su corazón por la muerte de su bebé, Georgina Rodríguez también mostró el lado más envidiable de su vida en donde el lujo, el poder, la fortuna y los viajes por el mundo se ven en sesiones de fotos, grabaciones para su reality show y alfombras rojas para presumir diseños exclusivos. Entre los momentos más importantes que se verán en la producción destaca el día en el que el Burj Khalifa de Dubái festejó el cumpleaños de la madre de familia y modelo con una foto de su rostro.

Asimismo, su paso por Cannes con un vestido escotado y plateado acapara toda la atención, especialmente cuando aparece Bella Hadid a su lado; mientras que otra escena más aparece Rosalía para mostrar la cercanía entre las dos famosas. "Soy madre. Soy hermana. Soy amiga. Soy mujer. Soy Georgina", es lo último que se escucha decir a la famosa de 29 años.

SIGUE LEYENDO

Georgina Rodríguez se suma a la tendencia de la manicura francesa con uñas de almendra

Belinda se suma a la tendencia de los kimonos de transparencias con bikini negro

Cynthia Rodríguez impone moda con microbikini blanco