Penelope Menchaca presume piernas de infarto con minivestido en el color favorito para primavera

Penelope Menchaca es una de las conductoras favoritas que se ha ganado el cariño del público gracias a su simpatía, talento y arrolladora belleza, algo que no duda en presumir con looks que también resaltan su envidiable figura. Como los minivestidos, que se encuentran entre sus prendas favoritas y con los que suma a lo mejor de la temporada, por lo que primavera no sería la excepción y los atuendos coloridos llegarán con fuerza.

A sus 54 años, la conductora sigue dando cátedra de elegancia con looks a los que añade un toque de sensualidad al presumir piernas de infarto resultado de una estricta rutina de ejercicio que incluye boxeo, clases de salsa y levantar pesas. Además, durante gran parte de su adolescencia practicó ballet, una de sus grandes pasiones por la que se sumó al Ballet de México y viajó por el mundo como bailarina.

Vestido verde de Penelope Menchaca. Foto: IG @menchaca.oficial

La presentadora también estudió la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y luego de ello encontró su pasión en la farándula, por lo que enfocó sus esfuerzos en seguir su sueño y su primera oportunidad llegó como animadora en el show “Los Ángeles en vivo”.

Su carisma y talento le abrieron las puertas y en 2004 es llamada para ser conductora de "12 Corazones", el programa que dejó huella en su carrera y que se mantuvo al aire por poco más de diez años. Al concluir, y luego de escribir un libro, arribó a la televisión mexicana con "Venga la Alegría" donde compartió créditos con celebridades como Cynthia Rodríguez, Kristal Silva y Patricio Borgetti.

Looks de Penelope Menchaca

Penelope Menchaca goza de una exitosa trayectoria como conductora, sin embargo, las redes sociales se han convertido en una herramienta para que se mantenga cercana con sus fans que siguen de cerca cada uno de sus looks, por lo que también se suma a las celebridades que son un referente de moda gracias a su estilo.

La presentadora del matutino "Hoy Día" ha dejado ver a sus seguidores que los minivestidos son sus prendas favoritas y no teme en usarlos ya que tiene una figura envidiable y torneadas piernas. Tal y como pasó con su look en color verde vibrante, que es parte de la tendencia con prendas coloridas que llegará con fuerza durante primavera este 2023.

Minivestido con flores de Penelope Menchaca. Foto: IG @menchaca.oficial

Aunque los estampados de flores siguen dividiendo opiniones entre los seguidores de la moda, es una de las tendencias que no pasan de moda y ahora es posible llevarlos en diferentes diseños. Algunos de éstos presumidos por la conductora, quien demuestra que las reglas de la moda se hicieron para romperse al lucir diferentes modelos con este estilo.

SIGUE LEYENDO:

Penélope Menchaca roba el aliento en escotado vestido floral

Penélope Menchaca modela impresionante minivestido negro y cautivó a todos

Penélope Menchaca: 4 mini vestidos de flores perfectos para lucir increíble en días de calor