Regresan a redes Ana Gastélum y Mayve Castro, influencers señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Han pasado dos semanas desde que una avioneta sobrevoló el municipio de Culiacán y arrojó una serie de volantes donde se acusaba a artistas e influencers por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el crimen organizado en dicho estado. En las hojas de papel se leían nombres como el del cantante Peso Pluma y los creadores de contenido Markitos Toys, Ana Gastélum y Mayve Castro, entre otros.

Tras lo sucedido, la mayoría de influencers que se vieron implicados en las acusaciones han salido de Sinaloa, algunos incluso optaron por abandonar el país - tal es el caso del creador de contenido Camilo Ochoa -, mientras que otros - como el cantante Peso Pluma - no han dado declaraciones y permanecen en silencio.

Ahora, a dos semanas de lo sucedido, las creadoras de contenido señaladas en los volantes, Ana Gastélum y Mayve Castro, han reaparecido en redes sociales tras varios de días de ausencia. En el caso de Ana Gastélum - quien es esposa de Kevin Castro, hermano de Markitos Toys -, fue a través de su canal de WhatsApp que la creadora de contenido mandó un mensaje a sus fans.

Para sus más de 900 mil seguidores en WhatsApp, Ana Gastélum envió un contundente mensaje tras varios días de inactividad. La creadora de contenido causó preocupación a sus seguidores, puesto que algunos pensaron que se podría tratar de un mensaje de despedida, por lo que, horas después del primer texto, la influencer envió un segundo mensaje asegurando que no se trataba de un adiós y pidiendo que no se preocuparán por ella:

“Que no se les olvide lo que su amiga siempre les dice, agradecer cada día, por cada momento, somos bendecidos en muchos aspectos, hay que enfocarnos en lo bueno siempre. Las adoro mis chiquitas, que Dios me las cuide siempre, también a los hombres que tienen buenos sentimientos”. Agregó en otro mensaje: "NO ES DESPEDIDA, NO PIENSAN MAL, nada más quería que no se les olvidara”.