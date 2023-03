Belinda se suma a la tendencia de los kimonos de transparencias con bikini negro

Los planes de unas vacaciones en la playa ya están en la mente de todos, ya sea con pretexto del megapuente de marzo o de las vacaciones de Semana Santa y en cualquiera de estas fechas nadie se puede perder de las tendencias del momento, pues además de ser días de descanso y disfrute también representan el pretexto perfecto para lucir a la moda con los looks playeros más icónicos, o bien, con los trajes de baño ideales para robarse todas las miradas. Sobre esto último, las famosas siempre serán nuestra mejor inspiración y Belinda acaba de demostrar que para esta primavera las transparencias y un bikini negro no pueden faltar.

Y es que la guapa cantante se sumó a la tendencia de presumir la figura con un bikini negro, la nueva obsesión de la temporada y que es magnífica para mujeres de todas las edades; prueba de ello es que incluso Ángela Aguilar también lució este color en un coqueto bañador de dos piezas con el que paralizó la red. Aunque existe una larga lista de famosas que presumen esta fiebre, fue Belinda quien dio con todos los trucos de estilismo que nadie se debe de perder al llevar los kimonos de forma muy glamurosa.

Sigue sus mejores consejos de moda. (Foto: IG @belindapop)

En más de una ocasión la también actriz nos ha dejado en claro que ella sí sabe cómo imponer moda y si de looks para acaparar todos los reflectores desde la playa se trata los bikinis son sus mejores aliados, pues más allá de dejar a la vista un vientre plano y un abdomen de acero también demuestra que los tonos pastel, estampados y accesorios le dan un plus a la imagen, tal y como ya te hemos contado al recordar sus mejores looks en bañador. Por supuesto, esta vez no fue la excepción al demostrar que los bikinis ya no pueden faltar en la maleta de ninguna mejor, pero también hay que apostar por:

Bikinis negros estampados

Kimonos

Sombreros playeros

Lentes de sol

Accesorios como lentes y aretes largos

¿Te animarías a robarle el look a Belinda?, podemos asegurar que es ideal para que las mujeres más jóvenes y las maduras lo luzcan en sus próximas vacaciones en la playa por lo icónico que resulta. Pues más allá de permitir nadar por horas, también tiene todos los complementos que le dan un toque muy chic y glamuroso con los cuales lucir como toda una fashionista. Así que si esta temporada quieres lucir radiante no te pierdas los consejos de moda de la actriz de "Bienvenidos a Edén".

Desde la alberca, así conquistó la red Belinda

¡Presume tu figura al estilo de la cantante! (Foto: IG @belindapop)

Aunque este look de Belinda tiene algunos meses, es imposible negar que tiene todas las tendencias del momento y entre las que no podemos pasar por alto destacan el llevar un bikini negro con el corte tradicional en forma triangular tanto en el top como en el bottom, además de clas cintas que le dan un toque muy juvenil a la imagen al amarrarse por detrás del cuello, la espalda y los laterales de la cadera. Por otro lado, la famosa demostró que no siempre basta con el color, tal y como ha demostrado Kim Kardashian, sino que los estampados no pueden faltar los diseños de estrella.

Mientras que para complementar el diseño del traje de baño, un kimono negro y con transparencias resulta la alternativa ideal para darle ese estilo chic a la imagen, pero también seguir presumiendo la figura de la forma más glamurosa. Finalmente, en su cátedra de moda, Belinda dejó en claro que los accesorios elevan aún más el atuendo y que incluso por la noche se pueden lucir sombreros de palma.

¿Lucirías un bikini como este? (Foto: IG @belindapop)

